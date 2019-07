“Farmaci falsi” L’allarme lanciato dal Ministero | ecco di quali si tratta

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha comunicato in un ‘rapid alert’ internazionale che quattro farmaci Clexane*, Neupro*, Vimpat*, Spiriva* potrebbero essere sul mercato “senza i ‘bollini’ identificativi”, provenendo quindi da “forniture originate da fonti non autorizzate”. Dopo la scoperta, da parte dell’agenzia regolatoria britannica, di alcune confezioni di farmaci senza fustelle, l’Aifa ha emesso l’alert internazionale con la lista dei medicinali e i numeri di lotto. Nello stesso documento l’Aifa ha invitato gli operatori a segnalare ogni anomalia in caso di confezioni con caratteristiche non conformi o eventuali offerte di acquisto dei prodotti menzionati nella lista. Visto che i quattro farmaci, Neupro (per la malattia di Parkinson), Vimpat (epilessia), Clexane (anticoagulante) e Spiriva (per curare ...

