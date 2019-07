Farmaci | allerta dell' Aifa su questi quattro medicinali

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Gabriele Laganà L’allarme è scattato dopo che le autorità inglesi hanno trovatoe scatole non in regola. L'invito è quello di prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spirivadopo Attraverso un “rapid alert” internazionale, l', l'Agenzia italiana del farmaco, ha comunicato che, Clexane, Neupro, Vimpat, Spiriva, potrebbero essere sul mercato italiano "senza i 'bollini' identificativi", provenendo quindi da "forniture originate da fonti non autorizzate". In altre parole, iinone potrebbero essere falsi o di provenienza illecita. Clexane e' un anticoagulante, Neupro si utilizza per la malattia di Parkinson, Vimpat per le crisi epilettiche e Spiriva viene prescritto per il trattamentoa Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva). L’avviso è stato diffuso dopo che le autorità inglesi hanno trovatoe scatole ...

