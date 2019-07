Fair Play Finanziario | le “vittime” del 2019

Martinez : «Il Fair Play finanziario? Una grande farsa» : Antonello Martinez, avvocato e fondatore dello studio Martinez & Novebaci nonché presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa (una tra le più importanti associazioni Italiane forensi fondata nel 1947) e rappresentante ufficiale del dipartimento economico del Governo di Dubai in Europa, ha preso posizione contro il regolamento sul fair play finanziario e in particolare sulle modifiche apportate dalla Uefa sotto ...

La sfida infinita Messi-Ronaldo : l’argentino vince sul fronte Fair play : Chi è più forte Messi o Ronaldo? E’ questa la solita domanda che circola negli ambienti calcistici, i due fuoriclasse sono testa a testa nel numero di gol realizzati e palloni d’oro conquistati ma sul fronte fair play la differenza è netta. Dopo l’espulsione contro il Cile all’argentino è stato sventolato il cartellino rosso solo in un’altra occasione e nella gara d’esordio in un’amichevole contro ...

Ma quale "Fair Play finanziario"? Gli unici che non spendono siamo noi : Il calciomercato 2019/20 è aperto ufficialmente da poco più di cento ore, ma ha già stracciato ogni record. Parliamo di quello delle big europee, mentre la Serie A lavora su plusvalenze, scambi e affari in saldo. A far rumore sono i 126 milioni spesi dall' Atletico Madrid per Joao Felix: 19 anni e u

Gran finale con le leggende al XXIII Premio Fair Play Menarini : Castiglion Fiorentino (Arezzo), 5 lug. – (AdnKronos) – Emozioni, valori e le Grandi stelle dello sport italiano ed internazionale. Questi gli elementi che hanno reso la cerimonia di premiazione del XXIII Premio Internazionale Fair Play-Menarini un momento indimenticabile, degno finale di una manifestazione che ha visto il suo apice nella straordinaria affluenza di pubblico registrata ieri sera. Ancora una volta la ...

Fair Play Menarini - premiati Zico - Causio - Balata - Riva e Brignone : Fair Play Menarini, premiati Zico, Causio, Balata, Riva e Brignone dal presidente della Lega B Mauro Balata

Premio Fair Play-Menarini - i big alla premiazione : Arezzo, 4 lug. - (AdnKronos) - Sale l'attesa per la serata conclusiva del XXIII Premio Internazionale Fair Play - Menarini. Una notte di stelle che avrà il suo clou nella cerimonia ufficiale di consegna dei premi in programma oggi, giovedì 4 luglio. Teatro del galà di premiazione sarà, per il settim

L’Under 21 riparte da Nicolato - ‘Mister Fair play’ : Non e' arrivato in finale per un soffio, ma nel Mondiale Under 20 appena disputato in Polonia ha sicuramente segnato il gol piu' bello, commentando senza polemica il gol annullato dal Var in pieno recupero nella semifinale persa dagli azzurrini contro l'Ucraina. Forse anche per quello, per un bon-ton ("non vedo perche' dovrei parlare di ingiustizia, semmai e' un errore") spesso sconosciuto nel mondo del calcio, ma non solo per quello visto anche ...

Premio Fair Play Menarini - assente Kaladze per motivi delicati [DETTAGLI] : La 23esima edizione del Premio Fair Play-Menarini si apre con la defezione di uno degli sportivi premiati: assente Kakhaber Kaladze. L’ex difensore georgiano di Milan e Genoa non potrà lasciare il Paese. Le ultime settimane hanno visto un intensificarsi delle proteste anti-Russia, alcune delle quali hanno anche contato l’intervento della polizia, numerosi arresti e svariati feriti. Kaladze, che appese al chiodo le scarpette da ...

Milan fuori dall'Europa League per violazione del Fair Play finanziario - accordo ufficiale con la Uefa : Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) ha escluso il Milan dall'Europa League per la stagione 2019/2020. È quanto si legge in un comunicato dello stesso tribunale. "Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della

Milan escluso dall’Europa League 2019-2020! Violato il Fair Play finanziario - il Torino torna in Europa : Il Milan è stato escluso dalla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020 dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Tas ha motivato la sentenza in questo modo: “La società è stata esclusa dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per la prossima stagione come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del fair play finanziario durante i periodi di monitorattio del 2015-2018“. I rossoneri si erano ...

Varie : Kaladze e Zico tra i premiati del 23° premio Fair Play Menarini : Un'edizione ricca di stelle. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è stata presentata la XXIII edizione del premio Internazionale.

Il calcio vissuto con UnFair Play - addio alla sacralità del pallone : “Vogliamo far ridere pur non essendo telecronisti Rai” : “Volevamo far ridere parlando di sport pur non essendo telecronisti Rai” : partono così i ragazzi di Unfair Play, pagina Facebook che si occupa, in sintesi, di prendere per i fondelli qualsiasi cosa si muova attorno a un pallone e non solo. E già chiedergli un’intervista presenta alcune difficoltà, dovendo scindere le risposte serie da quelle ironiche. Una scriminante c’è: quando tra le loro risposte spunta Petagna, attaccante della ...

Il Fair Play Finanziario dalle origini alla riforma del 2018 : Nel complesso panorama del sistema delle licenze UEFA, l’introduzione, nel 2010, dei criteri di “Fair Play Finanziario”, ha rappresentato certamente la riforma di maggior impatto nella storia recente dei club e delle competizioni europee. È recentissima la notizia che anche il Manchester City si è unito qualche giorno fa alla già lunga lista di prestigiosi […] L'articolo Il Fair Play Finanziario dalle origini alla riforma del 2018 è stato ...

Nino Graziano Luca ha presentato alla Camera Dei Deputati il ‘PREMIO ‘Fair Play DELLA POLITICA” : “Grande commozione nel ricevere quello che ritengo il più importante premio al quale ogni politico dovrebbe aspirare…”. Giusy Versace, deputata di Forza Italia ed ex atleta paralimpica, è visibilmente commossa. Ha ricevuto a palazzo San Macuto il premio ‘Fair PLAY DELLA politica’ come ”rappresentante del Parlamento che si è saputa distinguere dentro e fuori le sedi istituzionali, assumendo la responsabilità delle ...