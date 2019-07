Facebook | Trump boccia Libra Facilita droga e traffici illegali

Criptovalute - Trump e Powell avvertono Facebook : "Libra poco affidabile" : Non è ancora nata, ma già si è fatta nemica la Federal Reserve e Donald Trump . Libra, la criptovaluta di Facebook , è stato oggetto di una dura critica da parte dei due uomini più importanti degli USA.Le critiche alla criptovaluta LibraMercoledì scorso, in una audizione davanti Congresso di Washington, il numero uno della banca centrale americana ha detto che il piano di Facebook non potrà procedere oltre, se non verranno prima affrontate una ...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra , la ‘moneta virtuale’ di Facebook , avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione banca ria ed essere soggetti a tutte le regole banca rie, come le altre banche, sia nazionali che ...

Trump incontra i big dei social network ma lascia fuori Facebook e Twitter : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump . (Foto: Scott Olson/Getty Images) Giovedì 11 luglio alla Casa Bianca si terrà il social Media Summit, un incontro tra i vertici di social network e aziende di tecnologia, con lo scopo di riunire “i leader digitali per una solida conversazione sulle opportunità e le sfide dell’ambiente digitale di oggi”, come dichiarato dal portavoce Judd Deere della Casa Bianca. Al tavolo con il presidente degli Stati ...

USA : attacca Trump su Facebook e Linkedin - giudice sospeso per 6 mesi : Il giudice Michael Kwan è stato sanzionato con una sospensione di sei mesi per aver criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in tribunale e tramite i suoi account social. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema dello Utah, secondo cui il giudice in questione ha iniziato nel 2016 ad attaccare l’allora candidato alla presidenza USA tramite i suoi profili Facebook e Linkedin. Si parla di “commenti sprezzanti” via social ...