Facebook, super multa da 5 miliardi per violazioni della privacy nel caso Cambridge Analytica

(Di venerdì 12 luglio 2019) Arriva la tanto tenuta stangata perdopo lo scandaloAnalytica. La Federal Trade Commission americana, l'autorità statunitense del settore, infatti ha imposto al colosso di Menlo Park unada 5di dollari per aver ripetutamente e per lungo tempo violato ladei propri utenti. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la, che rappresenta la sanzione più grande mai comminata a una società hi-tech, è arrivata dopo un patteggiamento da partesocietà di Mark Zuckerberg. In praticaavrebbe ammesso le sue colpe nelAnalytica rendendosi disponibile a pagare la pesantissima penale. Del resto già da tempo l'azienda sapeva di essere nel mirino dell'autorità Usa e da alcuni mesi stava accantonando cifre consistenti in previsione di multe molto salate come questa anche se si parlava di una cifra intorno ai tredi dollari.