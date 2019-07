Eros Ramazzotti-Marica Pellegrinelli | se in mezzo ci fosse un’altra persona?

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli : spunta un altro uomo : Marica Pellegrinelli lascia Eros Ramazzotti per un altro? L’indiscrezione Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, come tutti ormai sapranno a menadito, si sono lasciati. Il motivo? Ci sono state diverse voci di corridoio a tal proposito, tra le quali quella lanciata in queste ultime ore dal settimanale Oggi che ha già creato in pochissimi minuti un incredibile putiferio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica Alberto Dandolo, nella sua ...

La gelosia di Eros Ramazzotti per un nuovo amore di Marica Pellegrinelli : La storia d'amore tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti è giunta al capolinea, ma secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la crisi tra i due era in corso da circa tre anni. La troppa gelosia di lui e il carattere intraprendente di lei avrebbero minato il loro rapporto, tanto da arrivare ad una chiusura definitiva. Ma a quanto pare, potrebbe esserci anche un altro motivo, proprio in carne ed ossa. Secondo il settimanale Oggi ...

Riparte da Locarno il tour di Eros Ramazzotti per Vita Ce N’è : i prossimi appuntamenti in Italia : Riparte oggi da Locarno il tour di Eros Ramazzotti. Da oggi, giovedì 11 luglio, l'artista torna sul palco per una serie di appuntamenti che lo vedranno protagonista in tutto il mondo fino a marzo 2020. Dopo il concerto di questa sera al Moon&Stars Festival di Locarno, Ramazzotti è atteso il 13 luglio a Bastia per il Festival Festa Maió, 16 luglio a Lucca per il Lucca Summer Festival e il 18 luglio a Nichelino (TO) per Stupinigi Sonic ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si dicono addio e spunta il post di Michelle Hunziker : Michelle Hunziker sta trascorrendo le vacanze con le figlie Sole, 5 anni, e Celeste Trussardi, 4, in Emilia Romagna. La conduttrice sul social ha pubblicato un tenero scatto che ritrae le due bimbe abbracciate di fronte allo splendido panorama di Salina di Cervia. Il post è dedicato alle figlie, ma è senza dubbio una riflessione universale.\\ “In questa foto sembra che Sole dica a Celeste: ‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ ...

