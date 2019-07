Elisabetta Gregoraci | Mi dicono che sono una mamma troppo sexy

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Carlo Lanna Tra un impegno di lavoro e un altrosi gode una breve vacanza insieme al figlio, i social apprezzano ma allo stesso tempo criticano il look della showgirl Anche se è ancora sommersa da impegni di lavoro,riesce comunque a trovare un po’ di tempo da condividere insieme al figlio Nathan Falco. La showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore, dopo la tappa in Puglia del concerto "Battiti Live", è fuggita a Forte dei Marmi per una breve vacanza fra mare e relax, anche se il tempo non è stato dei migliori. Come ha riportato Vanity Fair,e il piccolo Nathan,stati fotografati insieme al Twiga, lo stabilimento balneare di Briatore, fra le sabbie della Versilia. Un tuffo, qualche gioco in acqua e poi a tavola per il pranzo. In serata invece è tempo di shopping e di una passeggiata a Forte dei Marmi. I ...

