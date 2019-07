Elisa si sfoga sulla polemica scatenata dai commenti della Pausini | ' Scelgo l' onestà'

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Scoppia lasui social tra i fan die Laura, dopo che mercoledì sera la cantante romagnola ha rivelato in un commento postato su Twitter di essere stata contattata dalla Disney per doppiare il film del 'Re Leone' ma di aver dovuto rinunciare a causa dei numerosi impegni professionali che aveva già in programma. E così laha lasciato intendere che dopo il suo rifiuto, ecco che la scelta è ricaduta su. Dichiarazioni che hanno dato il via ad uno scontro tra i fan delle due artiste, al punto cheha scelto di intervenire in prima persona per fare un po' di chiarezza e per mettere fine a queste polemiche. La verità didopo laper iIeri sera la cantante, che doppierà il personaggio di Nala nel film del Re Leone, ha postato un lungo messaggiosua pagina ufficiale Instagram, dove dice che anche se fosse stata ...

