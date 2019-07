Edison – L’Uomo Che Illuminò Il Mondo Ecco il trailer del film con il candidato Premio

Benedict Cumberbatch è Thomas Edison . Il trailer di «L’uomo che illuminò il mondo» : Negli ultimi tre anni, sul grande schermo Benedict Cumberbatch ha sempre indossato il mantello di Doctor Strange, ma in realtà stava girando anche un altro film, che lo riconduce piuttosto a The Imitation Game: dopo Alan Turing, infatti, a breve l’attore tornerà al cinema nei panni di un altro cervellone, cioè Thomas Edison. Cumberbatch sarà infatti protagonista di Edison – L’uomo che illuminò il ...

Edison – L’uomo che illuminò il mondo - il trailer in esclusiva : “Ho talmente tante idee che mi servirebbero dodici vite per realizzarle”. La frase d’apertura del trailer di Edison – L’uomo che illuminò il mondo, che Wired pubblica in esclusiva, sintetizza la forza d’urto di un personaggio rivoluzionario. Eppure la vita di Thomas Alva Edison (interpretato da Benedict Cumberbatch) non fu per nulla semplice, troppo avanti per il suo tempo e perennemente incontentabile, nonostante le tante invenzioni con ...