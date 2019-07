Ed Sheeran | nel nuovo album collaborazioni con 22 artisti | “Prima mi dicevo ‘vorrei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) FQ Magazine Francesco Sarcina, “la moglie lo lascia per il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio” Dimenticate le atmosfere rarefatte di “Perfect”, o i singoli dal successo planetario come “Lego House” o “Shape Of You”. Edstavolta ha deciso di giocare duro, sparigliare le carte in tavola e lo fa con il“No.6 Collaborations Project” con 15 inediti e 22contra cui Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 Cent, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott, Stormzy e altri. Ascoltando tutti insieme i 15 brani di fila ci si accorge che il singolo “I Don’t care” con Justin Bieber (certificato Platino in Italia mentre nel mondo ha messo a segno 800 milioni di streaming) è stato solo un piccolo e leggero antipasto. Trionfo della trap e ...

