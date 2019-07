Ed Sheeran canta con le sue popstar preferite | Ma sto già lavorando al mio prossimo

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Redazione In «Collaborations Project» incontra Eminem, Bruno Mars, Travis Scott... Per carità questo disco «non è il passo successivo della mia carriera, è solo qualcosa che ho fatto e che ho voluto rendere pubblico». Edha spiegato così, in una intervista con Charlamagne Tha God, l'essenza del disco che esce oggi No. 6 Collaborations Project: «Molte volte mi sono detto vorrei lavorare con quellicome ai tempi di Beyoncé e Bocelli che hannoto in Perfect. Nell'arco di un anno, ogni volta che incontravo un artista di cui ero fan o di cui possedevo un album gli chiedevo di andare in studio. E questo album l'ho semplicemente voluto far uscire per poi andare avanti. Sto giàal mioalbum». In sostanza, oggi la più famosa e creativa dellepubblica una sorta di divertissement di altissimo livello che risulta essere un riassunto dei suoi gusti ...

4ragazzi1D : RT @mikeyisheart: ed sheeran che si dimentica le parole di Perfect in italiano, eD SHEERAN CHE CANTA PERFECT IN ITALIANO ci hai ucciso - mikeyisheart : ed sheeran che si dimentica le parole di Perfect in italiano, eD SHEERAN CHE CANTA PERFECT IN ITALIANO ci hai ucciso - inthwdarks : io dopo aver ascoltato mengoni che canta hakuna matata e south of the border di ed sheeran + camila + cardi b: -