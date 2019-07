«Easy Rider» | che film! 50 anni ed è sempre giovane

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Lasciò un segno al Festival di Cannes conquistando la Palma d’Oro come miglior opera prima, due mesi dopo anche gli Stati Uniti furono travolti dal rivoluzionariodi Dennis Hopper con lo stesso Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson e gli indimenticabili chopper dal motore rumoroso. Fu il film che sancì uno spartiacque tra la vecchia e la nuova Hollywood dei Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma e Robert Altman. Sono trascorsi 50e il film incarna lo spirito del tempo (la cultura hippy di fine’60) e contemporaneamente sprigiona un immortale senso di libertà e ribellione. E lo fa attraverso i due protagonisti, Wyatt «Captain America» (Fonda) e Billy (Hopper), che si lanciano in un’avventura on the road con le loro motociclette dai manubri spropositati (è considerato il film su due ruote più celebre di ...

cineMAppazzone : RT @wwwFILMit: Buon compleanno Easy Rider! I cinquant'anni del manifesto della New Hollywood - wwwFILMit : Buon compleanno Easy Rider! I cinquant'anni del manifesto della New Hollywood -