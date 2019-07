È bufera nella Lega del nord Sardegna | ad Alghero lasciano tre consiglieri

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Èin. Se adle cose non vanno bene con l'elezione e abbandono del partito da parte di trechescoperto il movimento di Matteo Salvini, anche a Sassari le cose non vanno come sperato in attesa di conoscere quali saranno le mosse del sindaco Nanni Campus., polemiche dopo la fuga deicomunali Non passa giorno che inlanon faccia parlare di sé. Il caso più emblematico arriva dadove trecomunali hanno abbandonato il movimento di Matteo Salvini in aperto contrasto con i vertici locali. Il primo a lasciare era stato Leonardo Polo, seguito da Monica Pulina e Giovanni Monti. Fatto che ha scatenato una polemica accesa, soprattutto sui social, tra quanti li vorrebbero fuori dalle istituzioni e altri che ne difendono le ragioni con la motivazione che non devono render conto al partito ...

redazioneiene : Il collaboratore di Salvini è finito nella bufera per un audio in cui parla di finanziare la campagna elettorale de… - infoitcultura : Meghan Markle ancora nella bufera per il divieto di scattarle foto a Wimbledon - notizieoggi_com : Lega nella bufera per audio diffuso da BuzFeed. Salvini: mai preso un rublo dalla Russia- -