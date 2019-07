Dybala | che stoccata a Sampaoli | “ai Mondiali non mi salutava! Non ci siamo mai parlati”

Calciomercato Juventus Dybala : ipotesi scambio con il Manchester United : Calciomercato Juventus Dybala- Stando alle indiscrezioni provenienti da oltre Manica, ed in particolaer da ESPN, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Il talento argentino sarà impegnato, stasera, con la propria nazionale contro il Brasile, in una sfida che vale l’accesso alla finale della Coppa America. Sebbene al momento […] More

Gonzalo Higuain Icardi - Dybala : l'usato ingombrante dei big che inceppa il mercato : Con il cambio di stagione, di solito, si supervaluta l' usato. È il momento in cui arrivano nuovi allenatori e dirigenti (Marino, ad esempio, approda ufficialmente all' Udinese) alle volte anche proprietari, che possono ribaltare la considerazione sui giocatori finiti ai margini della rosa. Quest' a

In standby Dybala-Icardi : la Joya rifiuterebbe l'Inter che al suo posto vorrebbe Kean : Sono trascorse due settimane dalla fine del campionato e i tifosi della Juventus stanno ancora aspettando l'annuncio del nuovo allenatore che tarda ad arrivare perché l'erede più accreditato di Massimiliano Allegri è ancora vincolato del contratto che lo lega al Chelsea fino 2021. Il procuratore di Maurizio Sarri sta lavorando per ottenere la rescissione ed ora sembrerebbe più vicino il momento del divorzio. In attesa che il nuovo inquilino ...

Dall'Inghilterra : possibile lotta a due fra Bayern Monaco e Manchester United per Dybala : Si attende a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma come è normale che sia, finita la stagione (ieri è stato assegnato l'ultimo trofeo in palio, la Champions League, con la vittoria del Liverpool sul Tottenham per 2 a 0), è tempo di calciomercato. La Juventus dovrà tenere conto del bilancio, che sarà approvato nel mese di giugno e dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. possibile qualche ...

La rassegna stampa di sabato 1 giugno – Le prime pagine di calcio : “Icardi-Dybala - che tango!” [FOTO] : 1/5 Gazzetta dello Sport ...

Inter - si profila una squadra competitiva per Conte : in attacco spazio anche per Dybala : L'Inter si prepara a partire con un nuovo ciclo, pieno di cambiamenti, nella prossima stagione. Il primo grande cambiamento c'è stato a dicembre, con l'ingresso in società del nuovo amministratore delegato, area sport, Giuseppe Marotta. Da allora si era capito sarebbe partito un nuovo ciclo. E tra qualche giorno sarà il turno dell'avvicendamento in panchina, con l'arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, che alla fine è riuscito a ...

Juventus - Dybala : “Io voglio restare - ma dipende anche dalla società” : Dato da molti per possibile partente già da questa stagione, la meno brillante da quando è alla Juve. L’arrivo di Ronaldo avrebbe dovuto avvantaggiarlo, pare invece lo abbia oscurato, con l’arretramento della posizione da parte di Allegri e un girone di ritorno in cui gli è stato preferito Bernardeschi. Ma l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe aprire altri scenari a Paulo Dybala, che ha parlato ai microfoni di Sky a ...

Juventus - il fratello di Dybala : 'Ci sono molte possibilità che Paulo vada via' : Questi sono giorni molto caldi in casa Juventus. Infatti, ieri si è consumata la separazione tra i bianconeri e Massimiliano Allegri e adesso si aspetta di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione. Una volta che la Juve comunicherà chi sarà il sostituto dell'allenatore livornese si potranno anche capire le strategie di mercato dei Campioni d'Italia. Uno dei nomi che in questi giorni è stato dato in uscita dal club bianconero è quello ...