Due novità sul caso Lega-Russia

Instagram dichiara guerra al bullismo con Due novità sorprendenti : Instagram annuncia due nuove funzionalità pensate appositamente per combattere il fenomeno del bullismo. La prima sfrutta l'intelligenza artificiale e cerca di rintracciare nei commenti un tono minaccioso o offensivo e si pone come primo filtro nei confronti dei bulli, chiedendo loro se siano davvero convinti di condividere un commento di quel livello; la seconda invece si chiama «Restrinct» (o «Limita» in italiano) e punta a isolare i bulli, ...

Si affaccia in Europa l’aggiornamento B178 anche per Huawei P30 : Due grosse novità in arrivo : Sono novità interessanti ed importanti quelle emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P30, in riferimento alla patch di giugno che potrebbe riservarci più novità del previsto. Tutto ruota attorno ad alcune segnalazioni raccolte online in queste ore in merito alla patch B178, secondo cui possiamo collocare lo smartphone sullo stesso piano del fratello maggiore, come abbiamo avuto modo di riscontrare pochi giorni fa ...

L’App Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce Due nuove modalità : L'App Google si aggiorna alla versione 10.16 per i beta tester con tante novità per Google Assistant e l'introduzione di due nuove modalità. L'articolo L’App Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce due nuove modalità proviene da TuttoAndroid.

La Stagione 2 di Apex Legends gioca d’anticipo : tutte le novità in Due trailer leak : La Battaglia Reale della Stagione 2 di Apex Legends aprirà i battenti molto presto. Come svelato nel corso dell'EA PLAY 2019 - conferenza di Electronic Arts in occasione dell'ultima edizione dell'E3 di Los Angeles -, i ragazzi di Respawn Entertainment sono infatti pronti a rinverdire il loro shooter free to play per PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 2 luglio, per un'estate all'insegna di intensi scontri online tra le lande di ...

Introdotti costi di attivazioni imprevisti per Due offerte TIM popolari : le novità del 12 giugno : Spuntano oggi 12 giugno nuovi aumenti legati ad offerte TIM particolarmente apprezzate dal pubblico italiano. In questo caso non si parla di vere e proprie rimodulazioni, al contrario di quanto emerso nel recente passato in Italia, quanto di costi extra che avranno un impatto al momento dell’attivazione di determinati piani. Proviamo dunque a comprendere come cambieranno le cose da questo mercoledì, in modo tale che le singole promozioni ...

WhatsApp stabile si aggiorna con Due novità attesissime e discusse : WhatsApp sta ricevendo molti aggiornamenti negli ultimi mesi, la maggior parte dei quali tramite il canale beta, e l'ultimo in ordine temporale porta con sé due attese novità di cui si è parlato tanto di recente. L'articolo WhatsApp stabile si aggiorna con due novità attesissime e discusse proviene da TuttoAndroid.

Nuove missioni Free Roam per Red Dead Online : tra le novità del 22 maggio anche Due personaggi storici : Nell'arco della scorsa settimana, In Red Dead Online abbiamo visto l'introduzione della prima di molte missioni Free Roam, di nuovi tipi di missioni e di nuovi personaggi. Questa settimana, due delle figure più amate della storia di Red Dead Redemption 2 sono entrate a far parte del gruppo di personaggi che forniscono missioni nel mondo di questa intensa modalità multiplayer tutta pallottole e spaghetti, finalmente uscita dalla fase Beta tanto ...

Pamela Prati lascia la Aicos e chiude i rapporti con le Due agenti : le ultime novità : Pamela Prati ha abbandonato la Aicos Management Group. L'agenzia di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo coinvolta a pieno titolo nello scandalo che ha visto come protagonista...