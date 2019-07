Dramma Coppa d’Africa | tifoso algerino travolge con l’auto una famiglia durante i

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019)che riguarda lad’Africa ma con l’episodio che si è verificato a Montpellier, in Francia. Nel dettaglioi festeggiamenti per la qualificazione dell’Algeria alla semifinale dellad’Africa in Egitto, undi 21 anni ha travolto con la sua auto una, è morta la madre di 42 anni mentre il figlio di un anno si trova in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale, la figlia di 17 anni ha riportato un leggero infortunio ad una caviglia, l’uomo che viaggiava ad alta velocità è stato arrestato. Il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner ha dichiarato in un tweet “inaccettabili” gli incidenti avvenuti nella giornata di giovedì dopo la vittoria dell’Algeria, in totale 74 persone sono state arrestate in Francia e 73 sono state messe sotto custodia., Tunisia ...

