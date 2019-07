Dl Sicurezza bis | c' è l' accordo sugli emendamenti

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Vittoria su tutta la linea - riammessi emendamenti della Lega. Carcere per le ladre incinte” : “Vittoria su tutta la linea”. Dopo una mattinata tribolata, con lo spettro di nuove, forti tensioni tra le due anime del governo gialloverde, Matteo Salvini annuncia che sono stati riammessi tutti gli emendamenti al dl Sicurezza a favore di polizia e vigili del fuoco “grazie all’insistenza della Lega”. Nelle commissioni alla Camera, quindi, sono rientrate anche le novità su buono pasto, straordinari, vestiario e ...

Dl Sicurezza bis - Matteo Salvini : “O c’è il pacchetto polizia completo o è un problema per il governo” : Matteo Salvini chiede che vengano riammessi tutti gli emendamento che riguardano le misure per la polizia e per i Vigili del fuoco: "La Lega non farà passo indietro. Vado dagli amici alleati e dico o passa questo emendamento oppure non si va avanti. Io porto pazienza su flat tax, sull'autonomia, sui problemi delle imprese ma su questo m'incazzo".Continua a leggere

Sicurezza bis - ultimatum di Salvini a M5S : <br>"Pacchetto completo o grossi problemi" : La distanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, e tra i due leader e vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è sempre più ampia e lo stallo sulla delicata questione delle autonomie sembra aver creato una nuova frattura tra le due forze politiche al governo. A confermarlo è stato lo stesso leader della Lega nel corso di una conferenza stampa al Viminale, ma il problema non sarebbe da ricercare nelle autonomie regionali.Quello che non va giù al ...

Dl Sicurezza bis - accordo Lega-M5S sull’aumento delle ore di straordinario dei Vigili del fuoco : Il presidende Fico ha risposto ai ricorsi sugli emendamenti al dl Sicurezza bis: riammessi quelli che riguardano la Polizia di stato e Viminale. Confermata invece inammissibilità norme su Vigili del fuoco e polizia locale. Salvini insiste: "O c'è il pacchetto completo oppure e' un grosso problema per il governo".Continua a leggere

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Sì emendamenti Lega o non si va avanti. Carcere per le ladre incinte”. Di Maio : “No a pretesti” : “Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : o passano emendamenti o non si va avanti | Fico riammette quelli sulla polizia : Il ministro dell'Interno dà un nuovo aut aut agli alleati di governo. Il presidente del Senato, intanto, riammette gli emendamenti che riguardano i fondi per la polizia di stato. A Salvini replica Di Maio: "Non si cerchino pretesti per farcadere il governo, sono pronto a incontrare le forze di polizia per spiegare loro la verità"

Roberto Fico riammette gli emendamenti al Dl Sicurezza bis sulla polizia : Il presidente della Camera Roberto Fico ha risposto ai ricorsi presentati sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis: riammessi tutti quelli che riguardano la polizia di stato e il ministero dell’Interno. Confermata invece l’inammissibilità delle norme sui vigili del fuoco e polizia locale, che possono essere inserite nel ddl sulla polizia locale approvato ieri dal Cdm. E’ il contenuto della lettera che Fico ha inviato ...

Dl Sicurezza bis - Fico contro Salvini : “Dice il falso o non sa come funziona la Camera” : Fico ha replicato alle accuse di Salvini: secondo il ministro il presidente della Camera aveva scelto per motivi politici di ostacolare alcune modifiche al dl Sicurezza bis: "Qualcuno oggi dice che ho preso una decisione politica, quella di bloccare delle proposte a favore delle forze di polizia. Dice il falso e fa propaganda, o semplicemente ignora come funziona la Camera".Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis - la bomba del Pd Fiano sul M5s : "Anche voi da Putin". Terrificante accusa : I grillini sono andati da Putin? Il deputato del Pd Emanuele Fiano, presidente dei dem alla Camera, la butta lì sibillino legando indirettamente il caos sul Decreto sicurezza bis al caso dei "fondi russi" che coinvolge in queste ore la Lega. Leggi anche: "Corruzione internazionale". Al Tribunale di

Dl Sicurezza bis - Salvini adirato con Fico : “Blocca 8 emendamenti della Lega del pacchetto polizia” : Matteo Salvini adirato con Fico: "Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco". Ma Fico rimanda al mittente le accuse: "emendamenti sono oggetto del vaglio che i presidenti di commissione competenti svolgono in piena autonomia"

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Fico blocca otto emendamenti della Lega”. Presidenza Camera : “Sbaglia - sono in commissione” : otto emendamenti presentati dalla Lega al decreto Sicurezza bis sono al centro dell’ennesima frizione tra le due anime del governo gialloverde. A dare fuoco alle polveri è stato Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro il presidente della Camera: “Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco”, ha detto ...

Matteo Salvini - il grillino Giuseppe Brescia riscrive il decreto Sicurezza bis : "Emendamenti inammissibili" : I rapporti tra le due alleanze di governo si incrinano ancora. Oggi, mercoledì 10 luglio, è stato dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega - a prima firma Ingrid Bisa - relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, il cosiddetto decreto Sicurezza bis. Il motivo? Per il pentastella

Dl Sicurezza bis - emendamenti dimezzati : 16.50 Il numero degli emendamenti presentati al dl Sicurezza bis alla Camera è stato dimezzato. Su 547 emendamenti ne sono stati dichiarati inammissibili 260. Tra gli inammissibili, quello della Lega relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, che chiedeva di estendere l'espulsione a chi commette reati superiori a un anno di reclusione (in luogo degli attuali due anni)

Come cambia il decreto Sicurezza bis : Migranti e sbarchi mettono nuovamente a dura prova la tenuta di maggioranza e governo. Poi, in extremis, M5s e Lega trovano l'accordo sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis. Ed è un incastro di equilibri tra le varie proposte e, soprattutto, posizioni. I pentastellati stoppano i maggiori poteri al Viminale che la Lega si apprestava ad assegnare a Matteo Salvini, mentre la Lega incassa - ma solo dopo diverse ore - il via libera del Movimento ...