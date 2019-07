Djokovic-Bautista Agut | Semifinale Wimbledon 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Wimbledon 2019 - semifinali Djokovic-Bautista Agut e Nadal-Federer : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : L’undicesima giornata del torneo di Wimbledon 2019 è dedicata, per quanto riguarda i singolari, alla disputa delle due semifinali di quello maschile, entrambe sul Campo Centrale di Church Road. Nel primo match saranno di fronte il serbo numero 1 del mondo e campione uscente Novak Djokovic e la sorpresa del torneo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Djokovic è il netto favorito di questa sfida: disputerà la sua trentaseiesima semifinale in uno ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Federer reagisce contro Nishikori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l’americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l’iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell’elvetico che nel secondo ...

Wimbledon – Bautista-Agut elimina Pella e vola in semifinale : lo spagnolo sfiderà Djokovic : Bautista-Agut in semifinale a Wimbledon: Pella eliminato in 4 set ai quarti E’ Bautista-Agut il secondo semifinalista di Wimbledon: il tennista spagnolo ha eliminato oggi ai quarti del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Club, l’argentino Pella. Lo spagnolo, numero 22 del mondo ha trionfato in quattro set, dopo tre ore e 9 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 6-4, 3-6, 6-3. Bautista Agut ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic in semifinale - Bautista Agut è avanti di due set a uno su Pella - in campo Nishikori e Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Nishikori 4-2 con Federer, il giapponese tiene ancora il servizio. 17.12 Pella tiene il servizio, 5-3, Bautista Agut va a servire per il match. 17.08 Bautista Agut tiene il servizio, 5-2! 17.07 Federer accorcia di nuovo le distanze da Nishikori, 3-2. 17.05 Pella tiene il servizio, 2-4. 17.04 Rovescio di Pella con la palla che rimbalza male ed è imprendibile per Bautista Agut, annullata ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. In campo Djokovic-Goffin e Pella-Bautista Agut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Cominciano i quarti di finale maschili! 14:05 In corso il riscaldamento sui due campi principali 14:00 Stanno per entrare in campo sul Centre Court Novak Djokovic e David Goffin, sul Court 1 Guido Pella e Roberto Bautista Agut. 13:55 Altra nota particolare su Guido Pella: è il quarto argentino ad arrivare ai quarti a Wimbledon. Prima di lui, ci sono riusciti tre nomi che hanno fatto la ...