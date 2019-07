Di Maio blinda Appendino | E il futuro del movimento

agi

(Di venerdì 12 luglio 2019) Fiducia e pieno sostegno all'operato di Chiarada parte di tutto ilè stato ribadito dal capo politico del M5s Luigi Di, che a Torino all'incontro "Riorganizziamoci insieme" ha parlato davanti ad alcune centinaia di militanti il giorno dopo la decisione del Salone dell'Auto di lasciare la città della Mole per Milano. Secondo quanto si apprende, Diha espresso pieno appoggio all'operato della sindaca di Torino con parole che sono state accolte da un forte applauso della platea assiepata nella sala conferenze del piano sotterraneo di Un Hotel Royaltissimo, con la polizia che controlla i varchi di accesso all'area. Il nodo della Tav "Il M5s deve fare il bene del Paese, non per forza il bene del M5s", avrebbe detto il vicepremier nel corso dell'incontro con attivisti, consiglieri comunali e regionali di Piemonte e Valle ...

MinardiViky : RT @l_angiolini: I nemici della contentezza ???????????????????????????????????????????? Torino, Di Maio blinda la sindaca: : 'No ai nemici della contentezza' h… - l_angiolini : RT @l_angiolini: I nemici della contentezza ???????????????????????????????????????????? Torino, Di Maio blinda la sindaca: : 'No ai nemici della contentezza' h… - Pilipo83 : RT @l_angiolini: I nemici della contentezza ???????????????????????????????????????????? Torino, Di Maio blinda la sindaca: : 'No ai nemici della contentezza' h… -