De Vito | un altro passo verso il ritorno in Campidoglio | il Riesame rivedrà una delle tre

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Seri profili di illegittimità nell’ordinanza di custodia”. Con questa motivazione, il Tribunale deldi Roma rivaluterà le esigenze cautelari per uno dei tre reati di cui è accusato Marcello De, presidente (sospeso) dell’Assemblea Capitolina, e del suo socio-sodale, Camillo Mezzacapo, arrestati il 20 marzo scorso nell’ambito di uno dei rami di inchiesta sullo stadio dell’As Roma. La decisione è arrivata dalla Cassazione, in accoglimento del ricorso dei difensori, in relazione alla vicenda strettamente legata alla realizzazione dell’impianto di Tor di Valle. Deè ai domiciliari da una settimana dopo tre mesi passati nel carcere di Regina Coeli. Gli altri capi d’imputazione riguardano la realizzazione di un albergo nei pressi della stazione di Trastevere – per il quale è già stato scarcerato – e la vicenda ...

