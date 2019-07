De Ligt alla Juve e altri costosissimi difensori

Calciomercato : De Ligt più vicino alla Juve - ci sarebbero problemi per Lukaku all'Inter : Il centrale dell'Ajax Matthjis De Ligt sembra ormai ad un passo dalla Juventus. Le ultime indiscrezioni danno quasi per ufficiale il passaggio del fortissimo giocatore olandese ai bianconeri, che pagherebbero una cifra vicina ai 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore. Siamo ai dettagli, mancano da definire soltanto le modalità di pagamento. Lukaku si allontana dall'Inter Notizie opposte sul fronte Inter per ...

De Ligt alla Juve - dall’Olanda : “Accordo raggiunto con l’Ajax - è fatta per 70 milioni” : Matthijs De Ligt è ad un passo dalla Juventus. Secondo quanto riportato in Olanda la trattativa è conclusa sulla base di 70 milioni di euro.“powered by Goal”Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa che dovrebbe portare Matthijs De Ligt alla Juventus.Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l’Ajax si sono confrontati provando a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, si è giunti al fatidico punto d’intesa.Come ...

Moggi : 'De Ligt arriverà alla Juventus grazie ai buoni uffici di Raiola' : Gran parte delle società di Serie A hanno ufficialmente iniziato la preparazione estiva, e nel frattempo le rispettive dirigenze lavorano per allestire rose all'altezza di competere nel campionato e, per le qualificate, nelle coppe europee. L'attesa principale riguarda sicuramente la probabile ufficializzazione di De Ligt alla Juventus, che potrebbe arrivare entro questa settimana. L'idea della Juve è di mettere a disposizione di Sarri quanto ...

De Ligt alla Juve : i bianconeri spingono - offerta portata a 67 milioni : La Juventus continua a spingere per De Ligt e sembra essersi avvicinata alle richieste dell’Ajax. Punta ad accogliere il giocatore in settimana.“powered by Goal”Matthijs De Ligt è certamente non solo uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, ma è uno degli obiettivi principali della Juventus in questa finestra estiva di calciomercato.Il club bianconero infatti ha individuato nel giovanissimo capitano dell’Ajax l’uomo giusto per rafforzare ...

Rallentano i tempi per de Ligt alla Juve - Paratici ne approfitta per abbassare i costi : La Juventus è impegnata nel restyling della difesa, i cui attori protagonisti Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, sono ormai avanti con l’età. Innanzitutto si è assicurata Merith Demiral del Sassuolo e Cristian Romero del Genoa. Il turco si è aggregato al gruppo mentre l'argentino trascorrerà un'altra stagione tra i liguri per continuare il suo apprendistato. Oltre ai due centrali, Paratici, da mesi, ha nel suo mirino Matthijs de Ligt ...

Il Giornale : La stagione non esaltante di CR7 che però ha portato De Ligt alla Juve : Il Giornale si sofferma sul primo anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non certo una stagione strepitosa per numero di gol, ma comunque di grande rilievo tecnico e caratteriale. In questa stagione Ronaldo ha totalizzato 43 presenze e 28 gol. Nella stagione precedente le presenze erano state le stesse, ma le reti realizzate erano 44. Nella Liga aveva segnato 26 gol in 27 presenze, in serie A, 21 in 31. “Cristiano non ha potuto ribadire ...

De Ligt alla Juve - Fernandes possibile contropartita : è assistito da Raiola : La Juventus punta ad abbassare il prezzo di Matthijs De Ligt, anche con contropartite tecniche: spunta il ’99 Leandro Fernandes, assistito da Raiola.“powered by Goal”Il bianconero della Juventus e Matthijs De Ligt sono sempre più vicini, pronti a unirsi e abbracciarsi. Ma prima serve un accordo finale con l’Ajax, per cui i Campioni d’Italia sono al lavoro. L’obiettivo sarebbe abbassare il prezzo del cartellino, anche con ...

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

De Ligt alla Juventus - Raiola conferma : “Lui spera in un accordo veloce tra Juve e Ajax” : Al ‘De Telegraaf’ Raiola ha confermato che De Ligt e l’Ajax avevano un accordo dall’anno scorso, per far partire il ragazzo a fronte di 50 milioni.“powered by Goal”La trattativa tra Juventus e Ajax per il trasferimento di Matthijs De Ligt è entrata nel vivo. Parola di Mino Raiola, che ha annunciato in modo pubblico la trattativa e l’importante accordo risalente ad un anno fa tra la società olandese e lo stesso ...

Raiola mette fretta all’Ajax per la cessione di De Ligt alla Juve : La Juventus, consapevole che la BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) non esiste più e i superstiti sono ormai avanti con l'età, sta lavorando per rinverdire il reparto. Il restyling in difesa è iniziato con l'acquisto di Merih Demiral dal Sassuolo e di Cristian Romero dal Genoa, ma ciò non dev'essere sembrato sufficiente alla dirigenza della Continassa che da mesi segue Matthijs De Ligt dell'Ajax, le cui quotazioni sarebbero salite in seguito ...

Juventus - De Ligt - la trattativa sarebbe vicina alla conclusione : La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. sarebbero poi stati inseriti ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...

De Ligt alla Juventus : spunta una telefonata a Sarri : Matthijs De Ligt ha chiamato Maurizio Sarri in persona: vuole capire come giocherà la Juventus. Ulteriore segnale di vicinanza…“powered by Goal”Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, c’è un ulteriore segnale che fa capire la vicinanza tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese ha chiamato direttamente Maurizio Sarri, per capire come vuole far giocare la Vecchia Signora.Sicuramente si tratta di un segnale da ...

De Ligt alla Juve - Kean possibile jolly per l’Ajax : Trattativa in frenata tra Ajax e Juventus per Matthijs De Ligt: a sbloccarla potrebbe essere l’inserimento di Moise Kean che piace ai ‘Lancieri’.“powered by Goal”La Juventus si è vista respingere la prima offerta recapitata all’Ajax per Matthijs De Ligt: rifiutati 55 milioni più 10 di bonus, i ‘Lancieri’ ne chiedono almeno 75 e attendono una nuova proposta.Rallentamento che il Barcellona spera di sfruttare ...