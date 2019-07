Dare agli stati stranieri gli strumenti per pagare la politica C’è un patto Lega-M5s

Taglio eletti - Di Maio dopo il sì al Senato. “Fine di ingordigia politica. Parlamento serviva a Dare potere e basta” : “È la fine di un’ingordigia politica andata avanti per decenni, un’altra promessa mantenuta che aspetta la votazione, verosimilmente nei primi giorni di settembre”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio davanti al Senato, dopo l’approvazione del ddl sul Taglio dei parlamentari. “Questo è l’ultimo dei passaggi prima della votazione definitiva alla Camera – ha aggiunto Di Maio – una riforma ...

Il Miur dovrà Dare disposizioni agli USR per i diplomati magistrali in ruolo con riserva : I diplomati magistrali attendono dal Miur chiarimenti in relazione alla conferma sullo stesso posto. La questione era già stata sollevata da alcuni sindacati che erano stati ricevuti al Ministero nei giorni scorsi. Dopo le precisazioni dell’USR Piemonte riguardo alla necessità di ricevere dal Miur indicazioni dettagliate, dietro la richiesta che l’USR Lombardia aveva già accolto per coloro che verranno individuati dalle graduatorie ...

Sea Watch - Carola "vuole anDare in Australia dagli albatros". La Linardi scherza e Salvini replica : "Pago io" : Dopo la sua liberazione, Carola Rackete trova la forza di scherzare: "Mi ha chiesto se era il caso di migrare in Australia ad occuparsi di albatros", ha rivelato in conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce italiana della ong tedesca Sea Watch. La capitana "è stata in totale isolamento, non si è

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo veloci - pronti a Dare battaglia. Contento delle libere” : Danilo Petrucci ha fornito un’ottima prestazione nelle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione al terzo posto e può guardare con fiducia al prosieguo del weekend con l’obiettivo di salire sul podio dopo la vittoria del Mugello, il ternano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono Contento della nostra prestazione, ...

Autoscontro. Salvini riprende Di Maio : "Su Autostrade sbaglia - attenti a Dare giudizi sommari" : Matteo Salvini riprende pubblicamente Luigi Di Maio, invitandolo alla cautela nelle sue dichiarazioni contro aziende che assicurano migliaia di posti di lavoro. Il riferimento è alla polemica con Autostrade, società del gruppo Atlantia che fa capo alla famiglia Benetton, ma anche allo scontro in atto con Arcelor Mittal, che ha investito sul post-Ilva a Taranto e ora minaccia di lasciare a settembre.In un’intervista alla ...

Altro che biscotto - l’Italia U21 si è eliminata da sola : smettiamola di Dare la colpa dei nostri fallimenti agli altri : Francia-Romania finisce 0-0 e l’Italia U21 abbandona gli Europei: ma guai a parlare di biscotti. Gli azzurrini si sono eliminati con le loro stesse mani e una buona dose d’inesperienza Dopo la vittoria ottenuta sul Belgio nell’ultima partita del girone, l’Italia U21 si è seduta sul divano a sperare (o gufare) che Francia e Romania si giocassero la loro ultima partita a viso aperto. L’ipotesi di un pareggio che qualificasse ...

WhatsApp - ecco il sistema per evitare di manDare foto ai contatti sbagliati : (foto: Smartdroid) Inviare una foto al contatto sbagliato su WhatsApp è una delle più classiche figuracce in cui tutti, prima o dopo, siamo incappati. Se per gattini e panorami poco importa, il risultato può diventare imbarazzante se non catastrofico con immagini che dovevano rimanere private e che invece, ahi noi, sono state mandate a un parente stretto o addirittura al nostro capo. Spesso si prende coscienza dell’errore quando è troppo tardi ...

Cagliari : il futuro di Barella sembra davvero deciso - anche Joao Pedro potrebbe anDare via : Cagliari sempre in movimento sul mercato. Nicolò Barella è sempre uno degli elementi più desiderati del calciomercato. Grazie all'ennesima stagione importante, il centrocampista Cagliaritano è divenuto uno dei pezzi pregiati del nostro calcio. Per lui si sono fatte avanti alcune società importanti, italiane ed estere. Pare però che, al momento, il club che ha avanzato la migliore proposta sia l'Inter. Antonio Conte lo vuole nel suo nuovo ...

Le Mi True Wireless Earphones arrivano in Italia per Dare battaglie alle Apple Airpods : Xiaomi porta in Italia le sue cuffie True Wireless, lanciate qualche mese fa in Cina e proposte a un prezzo molto interessante. L'articolo Le Mi True Wireless Earphones arrivano in Italia per dare battaglie alle Apple Airpods proviene da TuttoAndroid.

Incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : “Governo deve anDare avanti - priorità è taglio tasse” : "Il governo deve andare avanti": lo affermano, dopo un Incontro ritenuto "utile e positivo" i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo i leader dei due partiti di maggioranza la priorità dell'esecutivo ora è "l'abbassamento delle tasse: servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia".Continua a leggere

Fabian Ruiz : «L’anno prossimo Daremo battaglia alla Juve» : Lunga intervista a Fabian Ruiz sul Corriere dello Sport, che finalmente può giocare la sua prima con la nazionale Under 21 spagnola, dopo lo stop dello scorso marzo a causa della suina. Il suo inizio a Napoli è stato condizionato dall’infortunio che ha avuto all’inizio, poi “Ancelotti ha cominciato a darmi più fiducia e anche più opportunità di giocare” Dove preferisce giocare sinistra o centrale? «Tutti mi dicono che a ...

Il finale di Volevamo anDare lontano è un omaggio agli italiani : anticipazioni ultima puntata 4 giugno : L'appuntamento con il finale di Volevamo andare lontano è previsto per oggi, 4 giugno, su Rai1, quando ad andare in onda sarà la seconda e ultima parte della miniserie tedesca che ha conquistato il pubblico italiano omaggiandolo. Questo è il messaggio principale della serie ed è lo stesso sentimento che ha colpito coloro che si sono sintonizzati su Rai1 per il racconto di una struggente storia d'amore e di emigrazione che non è nuova agli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Giugno : Oggi dopo le 17 - a mercati chiusi - il presidente del Consiglio parlerà agli italiani (e soprattutto ai due vice) per capire se l’esecutivo può anDare avanti o è meglio chiudere l’esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la Finanziaria a un nuovo governo : Stasera Conte dà la “scossa” per “stanare Matteo e Luigi” A mercati chiusi, il premier parlerà agli italiani ma soprattutto ai due leader, perchè decidano fra governo ed elezioni entro fine settimana di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzadamus. “Salvini è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà. Il conto alla rovescia per lui è già iniziato. È come accendere una candela su entrambi i lati, si ...

Vuole anDare a Roma a vedere il papa ma sbaglia con il navigatore e finisce a oltre 1000 km di distanza : L'uomo, un pensato di 81 anni partito da Newcastle, ha impostato male la destinazione ed è finito in una piccola cittadina...