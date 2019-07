Dancing In The Street è il nuovo singolo dei The Struts | un tributo a Marta & The

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019)In Theè ildei The, un omaggio che la band di Luke Spiller ha voluto rendere al brano del 1964 di Martha; The Vandellas, mettendosi in coda dopo i tributi di David Bowie e Mick Jagger, The Who, Neil Diamond e Van Halen. La versione di una delle band più importanti della scena revival rock internazionale è da oggi in rotazione radiofonica, ma non è inclusa nell'ultimo disco Young; Dangerous (2018). Neldei Thetroviamo una rivisitazione rock di un grande classico, di cui mancano i riff dei fiati ma che viene potenziato dalla combinazione tra le chitarre distorte e il synth e dai sedicesimi del charleston di Gethin Davies. La band di Derby è sbarcata più volte in Italia in occasione del Body Talks Tour: dopo il live di Milano dello scorso ottobre, i Thesono tornati in Italia a maggio per le date ...

