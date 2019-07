Dalla birra un valido aiuto per evitare la depressione | provati i benefici di una pinta

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Uno studio svedese suggerisce di bere tra le 7 e le 14 pinte alla settimana (ovvero da mezzo a un litro al giorno) diper ridurre il rischio di. Lo studio ha preso in esame soggetti a maggior rischio di, appurando che avevano circa il 70% in più di probabilità di soffrire di sbalzi di umore, prima di iniziare a consumareregolarmente. Ovviamente, la moderazione la fa da padrone: per gli alcolisti pesanti la probabilità ancora maggiore, ovvero l’80% di rischio di soffrire di. Come ha spiegato al giornale britannico The Sun la dott.ssa Katalin Gemes dell’Istituto Karolinska in Svezia, autrice della ricerca, “il rischio diinferiore è dato anche dal consumo in compagnia di“, quindi nei pub o comunque in momenti conviviali. Secondo gli esperti il consumo moderato di alcol può avere un effetto positivo ...

