Csm | da Palamara risiko giudiziario per suo interesse

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dagli atti emergono una "ripetuta concertazione" con diversi soggetti, magistrati e non, "taluno anche imputato", e "atti necessari o utili", "in relazione a interessi personali", in una sorta di "" con "effetto domino", "a danno di ignaro colleghi": in base a questo quadro, come si legge nell'ordinanza, la sezione disciplinare del Csm ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il pm romano Luca, indagato a Perugia per corruzione, accogliendo la richiesta avanzata dal Procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio.La sezione disciplinare del Csm è stata chiamata a decidere sul comportamento di, perché "in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di alcuni colleghi magistrati". In particolare aviene contestato "di avere discusso della strategia da seguire ...

