Criptovalute | Trump e Powell avvertono Facebook | Libra poco affidabile

(Di venerdì 12 luglio 2019) Non è ancora nata, ma già si è fatta nemica la Federal Reserve e Donald, la criptovaluta di, è stato oggetto di una dura critica da parte dei due uomini più importanti degli USA.Le critiche alla criptovalutaMercoledì scorso, in una audizione davanti Congresso di Washington, il numero uno della banca centrale americana ha detto che il piano dinon potrà procedere oltre, se non verranno prima affrontate una serie problematiche. A distanza di due giorni è arrivato anche l'affondo di. Via Twitter il presidente USA ha preso posizione: "Non sono un fan del Bitcoin e di altreche non sono moneta, sono altamente volatili e basate sul nulla. Analogamente,avràsostegno ed affidabilità. See altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a ...

