Cresce la pirateria per lo sport in Italia | +52% nel 2018

calcioefinanza

(Di venerdì 12 luglio 2019) I dati dello studio Ipsos per di FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) evidenziano come nell’incidenza complessiva dellainsi attesti al 38% con i film quale contenuto più piratato da parte della popolazione adulta, 33% (+3 punti rispetto al 2017). Le serie e i programmi tv si … L'articololaper loinnel

123dave_ : RT @CalcioFinanza: Cresce la pirateria degli eventi sportivi in Italia: +52% nel 2018, calcio in testa - diego4all : RT @CalcioFinanza: Cresce la pirateria degli eventi sportivi in Italia: +52% nel 2018, calcio in testa - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: Cresce la pirateria degli eventi sportivi in Italia: +52% nel 2018, calcio in testa -