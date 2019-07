Costumi da bagno | modelli e tendenze dell' estate 2019

gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019), voglia di mare, tempo do. La ricerca del costume perfetto è cominciata ed è anche cresciuta esponenzialmente con l'inizio dei saldi. Quali sono ipiù in voga? E quelli più cliccati e acquistati sul web? Quanto spende in media l;italiano? Una ricerca di Lyst ha fatto emergere queste e altre. A cominciare dalla tipologia: il pantaloncino è il più venduto, mentre gli slip e trunk rimangono tra ipiù ricercati di questa stagione ma solo il 20% viene acquistato. La qualità rimane un fattore importante, il costume dadi lusso continua a essere una scelta popolare tra gli utenti. La spesa media in Italia per un costume dauomo è 82.56 euro mentre i colori più ricercati sono: blu, nero, rosso, stampato, neon e bianco. Il costume non è più un capo da utilizzare in spiaggia ...

bessaclosetome : Che schifo i costumi da bagno a vita alta ?? - bavdhabits : @xfillthesilence Sí infatti jeans, gonne ecc avevo già pensato di non prenderli. Mi sai dire qualcosa sugli abiti,… - SteMa76 : @byb80 Per i costumi da bagno non devi preoccuparti, almeno ?????????? -