Così il patto Lega M5s ha cambiato la legge che proibiva ai partiti di ricevere donazioni

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - Così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Palermo - il patto tra ‘ndrangheta e Cosa nostra sulla cocaina : Così Luisi (fuggito all’arresto) si accreditava con i calabresi : “Ora che tu me li hai presentati, io arrivo, so che persone sono”. A parlare era Pietro Luisi, uno dei fedelissimi del mandamento di Brancaccio, a cui era stato riservato il “privilegio” di essere accreditato con i trafficanti di cocaina calabresi. Per il gip “aveva di certo raggiunto un elevato ruolo gerarchico, se solo si consideri che poteva permettersi di relazionarsi direttamente con i trafficanti calabresi e ...

Giuseppe Conte - patto sovranista con Visegrad : Così fa saltare l'inciucio sulle nomine Ue : Non è stata trovata l'intesa sulle nomine e il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk "ha sospeso" il summit e lo ha riconvocato per martedì 2 luglio. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, i capi di Stato e di governo dell'Ue avrebbero cercato di trovare un accordo su un "pacchetto