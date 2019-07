Coppa d’Africa 2019 | il tabellone delle semifinali | Senegal-Tunisia e Algeria-Nigeria

Coppa d’Africa 2019 - il tabellone delle semifinali : date - programma - orari e tv : Senegal-Tunisia e Algeria-Nigeria saranno le semifinali della Coppa d’Africa 2019 che andranno in scena domenica 14 luglio a Il Cairo (Egitto), si tratta di due scontri diretti davvero inattesi alla vigilia: i Leoni della Teranga hanno eliminato Uganda e Benin, non hanno mai vinto il trofeo nella loro storia e proveranno a stroncare le Aquile di Cartagine che hanno sopraffatto il Ghana ai calci di rigore e hanno spento la favola del ...

Coppa d’Africa - Tunisia devastante : tris al Madagascar - è semifinale [FOTO] : E’ la Tunisia la quarta ed ultima semifinalista di Coppa d’Africa. Con una vittoria netta, per 3-0, è riuscita infatti a classificarsi tra le prime quattro della competizione. Non c’è storia contro il Madagascar, nonostante il primo tempo termini a reti bianche. Ma nella ripresa arrivano le segnature di Sassi (tiro dal limite deviato da Fontaine) e Msakni (bravo ad arrivare per primo sul pallone dopo la respinta del ...

FINE SECONDO TEMPO 95′ È finita! LA TUNISIA È IN semifinale! 94′ Contropiede letale della Tunisia, che dopo il calcio d'angolo del Madagascar, si getta in avanti con Khazri che davanti alla porta serve Sliti che sigla il tris con uno scavetto. 93′ SLITI!!! 3-0 TUNISIA!!! Aquile DI Cartagine IN semifinale! 92′ Ci prova Voavy: uscita provvidenziale di ...

63′ Il Madagascar non ha creato nessuna occasione per cercare di tornare in partita: semifinale sempre più vicina per le Aquile di Cartagine. 61′ Ottimo inserimento di capitan Msakni che realizza un raddoppio rassicurante. 60′ 2-0 TUNISIA!!! VANTAGGIO delle Aquile DI Cartagine! 59′ Doppia occasione da calcio d'angolo per la Tunisia: ancora imprecise le Aquile di ...

53′ Conclusione del #13 viziata dalla deviazione di Fontaine: vantaggio meritato. 52′ Sassi!!! vantaggio TUNISIA! 1-0 DELLE Aquile DI Cartagine! 50′ Cross pericoloso di Fontaine! Non ci arriva per poco Nomenjanahary. 48′ Inizio scintillante delle Aquile di Cartagine che era riuscito a portarsi in vantaggio. 46′ KHAZRI!!!! vantaggio ANNULLATO ALLA TUNISIA! Che ...

21.48 Primo tempo piacevole al Cairo: meglio la Tunisia grazie alle sgroppate di Sassi e i triangoli di Msakni. Alle Aquile di Cartagine manca precisione e freddezza nonostante la difesa ad oltranza degli Scorpioni: equilibrio al Cairo. FINE PRIMO TEMPO 46′ MSAKNI! Sterza e calcia: destro debole dopo una bella giocata. 45′ 1 minuto di recupero. 44′ AMADA! Destro pericoloso: ...

32′ Khazri! PUNIZIONE MAGNIFICA! Miracoloso Adrien agli incroci. 31′ Sta crescendo la Tunisia in questo frangente: Madagascar che non riesce ad uscire dalla propria metà in campo. 29′ Triangolo che non si conclude tra Mskani e Skhiri: bravo Adrien in uscita. 28′ Manca l'ultimo passaggio alle Aquile di Cartagine, superiori dal punto di vista tecnico. 27′ ...

Coppa d’Africa - Costa d’Avorio-Algeria 4-5 dopo i rigori : le Volpi del deserto in semifinale [FOTO] : Coppa D’AFRICA – dopo Senegal e Nigeria, tocca all’Algeria conquistare un posto nelle semifinali della Coppa d’Africa: piegata ai rigori la Costa d’Avorio per 5-4. A Suez la gara si sblocca dopo venti minuti: Bensebaini mette in mezzo dalla sinistra trovando al centro dell’area Feghouli che di prima intenzione di sinistro, con la complicità di una deviazione, porta avanti le Volpi del deserto. ...

1′ Si parte al Cairo! Battono le Aquile di Cartagine! INIZIO PRIMO TEMPO 20.55 Suonano gli inni al Cairo! 20.53 L'Algeria ha vinto contro la Costa d'Avorio ai calci di rigori: fatale il penalty parato da M'Bolhi su Serey. 20.52 Nel 2021 la Coppa d'Africa sarà ospitata dal Camerun che avrà l'occasione di rifarsi, dopo la mancanza di strutture per ...

E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e una buona serata. PALO DI Serey!!!!! E dunque l'Algeria vola in semifinale. Fatali due errori della Costa d'Avorio di Bony e di Serey. Una partita bellissima e tiratissima e dunque le Volpi nel deserto sfideranno nell'ultimo atto conclusivo la Nigeria! NOOO!!! Palo interno sul calcio di rigore di ...

120+2′ DELORT!!! Destro a giro del nuovo entrato che sibila il montante alla sinistra del portiere ivoriano ma niente da fare. E dunque si andrà ai calci di rigore per stabilire chi tra Costa d'Avorio e Algeria sarà la prossima avversaria della Nigeria 120′ Ultimo cambio per l'Algeria: fuori Feghouli e dentro Delort. Forse calcerà proprio lui questa punizione 119′ ...

20.41 L'obiettivo di piazzarsi tra le migliori 4 è alla portata della Tunisia: le semifinali si giocheranno domenica sera. 20.38 Manca sempre meno all'inizio della sfida: cm sarà la prima sorpresa dei quarti di finale? 20.36 La sfida si gioca al Al Salam Stadium al Cairo. Si tratta del primo incontro tra le due squadre. 20.34 Gli altri quarti di finale hanno visto le eliminazioni di Benin e ...

99′ OCCASIONE Costa D'AVORIO! Conclusione a giro di Gradel sugli sviluppi dell'angolo ma la palla finisce di poco alta 98′ Ribaltamento di fronte improvviso e grande occasione per la Costa d'Avorio: Cornet trova spazio in area di rigore e carica il mancino su cui Guedioura si immola coraggiosamente. E' angolo dopo il controllo del VAR 97′ Ci prova con ...

5′ di recupero 88′ Attenzione, Ounas fa fuori due avversari e poi finisce a terra in area. Nessun fallo sul calciatore del Napoli che sembra essersi lasciato un po' andare 87′ Ounas si fa subito vedere con un tunnel sull'out destro ma poi la sua iniziativa viene fermata dalla retroguardia ivoriana con le maniere forti. Gomitata di Kessié che viene ...