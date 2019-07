Con il 50% di sconto Huawei P20 e Galaxy Note 9 nelle offerte Unieuro online del 12 luglio

India - drammatica siccità nel Chennai : arriva il primo treno cisterna Con 50 vagoni carichi di 2 - 5 milioni di litri d’acqua [FOTO] : Un primo treno cisterna con 50 vagoni carichi di 2,5 milioni di litri d’acqua è arrivato a Chennai (ex Madras), capitale dello stato Indiano del Tamil Nadu, in preda da mesi ad una grave crisi idrica. I bacini che riforniscono Chennai si sono in gran parte prosciugati e la fornitura d’acqua è stata ridotta del 40%, costringendo le autorità a chiudere molte scuole e diverse imprese a chiedere agli impiegati di lavorare a casa. Negli ...

Ue - 50% in più di giovani alle Europee. E anche gli elettori italiani oggi sentono di Contare di più nell’Unione : Il 68% è convinto che di avere beneficiato dell’appartenenza all’Unione europea e il 56% crede che a Bruxelles la voce degli elettori conti. Hanno votato spinti dal senso civico e i temi che hanno più a cuore sono economia e cambiamento climatico. E se le ultime Europee sono quelle che hanno avuto la più alta partecipazione dal 1994 arrivando al 50,6% (+8 punti rispetto al 2014, anche se in Italia è calata di tre punti rispetto a ...

Clima : seCondo uno studio svizzero - nel 2050 Milano rischia di diventare calda come Dallas : Il 2050 sembra una data sempre più rilevante per la crisi Climatica. Appena alcune settimane fa uno studio aveva rivelato che quella potrebbe essere la data limite che vedrà un collasso Climatico. Ora, una nuova ricerca fatta a Zurigo afferma che, se anche non si dovesse arrivare a vere e proprie catastrofi, entro la metà del secolo moltissime città potrebbero raggiungere temperature ben diverse da quelle a cui ora sono abituate. Zone come ...

Scuola - Continua il Concorso per assumere 2.050 presidi | Bussetti : "La scuola non può aspettare" : Il via libera è arrivato dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso del Miur. Il ministro Bussetti: "Procederemo ora senza indugio con la pubblicazione della graduatoria e le assunzioni"

Il Supplente debutta su Nove Con Parmitano per i 50 anni dall'Allunaggio : E' stato uno dei format più interessanti della primavera 2018, ma Rai 2 ha scelto di farne a meno: per fortuna Il Supplente è stato 'adottato' da Discovery che lo propone dal prossimo ottobre in prima serata su Nove con un nuovo cast di 'docenti per un giorno' alle prese con una classe di veri studenti in vari licei italiani. Il Supplente non cambia la sua natura, ma solo casa e si prepara al debutto su Nove con una puntata speciale in onda ...

Concorso funzionario giudiziario : bando per 1850 posti - requisiti e domanda : Prende il via il Concorso funzionario giudiziario per il reclutamento di 1850 nuove figure. I candidati che riusciranno a spuntarla firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Il Concorso funzionario giudiziario è stato indetto dal Ministero della Giustizia, e pubblicato sulle pagine della Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2019 (serie generale n.136). La selezione individuerà figure amministrative non dirigenziali (area funzionale 3, fascia ...

Roma - 'dolce vita' di Valeriona : immersione nella fontana Con sanzione da 550 euro (Video) : Cosa non si fa per presentare un proprio prodotto, nel caso specifico un brano musicale il cui titolo 'Me Gusta (Baci Stellari)' identifica subito l'autrice. La 'Valeriona nazionale', al secolo Valeria Virginia Laura Marini, questo il nome completo della celebre showgirl oggi 52enne, per pubblicizzare l'uscita del suo ultimo lavoro musicale ha scelto la massima esposizione mediatica: si è immersa nella monumentale fontana Romana della Barcaccia ...

Juventus - a Pogba piacerebbe tornare in bianConero ma lo United chiederebbe 150 milioni : La Juventus è pronta ad ufficializzare uno dei più importanti acquisti degli ultimi anni, dopo Cristiano Ronaldo: secondo le ultime indiscrezioni infatti De Ligt potrebbe arrivare a Torino entro domenica, così che il centrale possa essere parte alla tourneé in Asia della Juventus, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera però, oltre che su De Ligt, continua a lavorare sul mercato, e la necessità ...

Il Gratta e Vinci premia Pozzuoli : vinti 500mila euro Con «Il miliardario» : La fortuna tocca la Campania e in particolare Pozzuoli in proVincia di Napoli dove è stata realizzata una Vincita da 500 mila euro con il biglietto ?Il Miliardario?. Il...

Chi è Buzz Aldrin - il seCondo astronauta dell’Apollo 11 sbarcato sulla Luna 50 anni fa : Buzz Aldrin è stato uno dei membri dell'equipaggio dell'Apollo 11, la missione che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna. È stato il secondo a mettere piede sul suolo Lunare dopo Neil Armstrong e l'unico ad aver condotto una cerimonia religiosa sul satellite della Terra. Il suo curioso soprannome è diventato nome ufficiale solo nel 1988; i genitori lo chiamarono infatti "Edwin Eugene Junior".Continua a leggere

Autonomia - sContro Lega-M5s. Stefani : “Dicano se hanno cambiato idea”. Lezzi : “Vogliono tornare indietro di 50 anni” : scontro tra M5s e Lega al tavolo per le Autonomie. Un nuovo nulla di fatto, dopo le tensioni e gli slittamenti dei vertici precedenti. Ad attaccare è il Carroccio, attraverso le parole della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani: “L’Autonomia è nel contratto di governo: se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Chiedo al M5s se per loro i referendum non valgono più ...

Taglio dei parlamentari - il Senato approva il ddl Con 180 sì e 50 no : L'ultimo sì della Camera potrebbe arrivare entro la fine della pausa estiva. Ecco cosa prevede il disegno di legge

TIM tenta alcuni ex clienti Con TIM Iron X - 50 GB e minuti illimitati a 6 - 99 euro al mese : TIM ha lanciato una nuova campagna promozionale tramite SMS, destinata ad alcuni ex clienti, ai quali viene proposto TIM Iron X a 6,99 euro al mese. L'articolo TIM tenta alcuni ex clienti con TIM Iron X, 50 GB e minuti illimitati a 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.