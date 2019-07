Coldiretti | a Santa Marinella arriva mercato Campagna Amica | domani inaugurazione

romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Roma – Sara’ inaugurato, sabato 13 luglio, alle ore 10, a(largo Giuseppe Gentilucci), il nuovodi, la rete di aziende di agricoltori promossa dallache punta sulla qualita’, sulla valorizzazione della filiera corta e sul rapporto diretto e fiduciario tra produttore e consumatore. “Un altro piccolo successo di questa amministrazione, si riscoprono le tradizioni enogastronomiche e si crea un luogo di aggregazione ed educazione alimentare- spiega Pietro Tidei, sindaco di- L’obiettivo non e’ solo garantire qualita’, ma anche sensibilizzare verso una spesa consapevole con prodotti freschi, genuini, a km zero e di origine italiana garantita. Ringraziamoper la collaborazione e tutti coloro che hanno reso possibile l’, a partire dalla nostra delegata ...

ColdirettiLazio : Domani, sabato 13 luglio (ore 10), doppia inaugurazione, dal mare (Santa Marinella) alla montagna (Terminillo) -… - FarzatiT : RT @rinnovabiliit: #9luglio #Roma presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, al via il convegno 'BluDev. Quando la tracciabilit… - rinnovabiliit : #9luglio #Roma presso la Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro, al via il convegno 'BluDev. Quando la traccia… -