Ciclismo su pista – Europei Jrs U23 | Gasparrini d’oro nell’omnium | bronzo per Vece

Ciclismo su pista - Europei Juniores/Under 23 : inseguimento femminile stellare - record italiano! Paternoster e compagne vincono l’oro : Show dell’Italia agli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Il quartetto femminile ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento Under 23 firmando il nuovo record nazionale assoluto, un vertiginoso 4:15.915 che sbriciola il 4:17.438 siglato a gennaio in Coppa del Mondo a Hong Kong. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Martina Alzini ed Elisa Balsamo si sono scatenate ...

Ciclismo su pista – Europei U23 : medaglia d’oro e record italiano per il quartetto rosa : Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster superano in finale la Francia – Bronzo di Camilla Alessio nell’inseguimento individuale La terza giornata di gare dei Campionati Europei pista juniores e u23 in corso di svolgimento a Gand (Belgio) regala all’Italia altre soddisfazioni. Il quartetto rosa U23 conferma il titolo conquistato nel 2018 e registra il nuovo record italiano con ...

Ciclismo su pista - Europei Junior e Under23 2019 : subito due medaglie azzurre! Oro per Letizia Paternoster - argento per Vittoria Guazzini : L’Italia inizia subito alla grande gli Europei Junior e Under23 di Ciclismo su pista, che sono scattati oggi a Gand (Belgio). La prima a lasciare il segno in questa rassegna continentale non poteva che essere lei, Letizia Paternoster, che conquista l’oro nell’eliminazione U23, bissando il titolo dello scorso anno. La giovane stella azzurra si è confermato la più forte in questa specialità, battendo la portoghese Maria Martins e la belga Shari ...

Ciclismo – Europei su pista Juniores e U23 : Paternoster oro nell’eliminazione - Guazzini è argento nell’inseguimento : Letizia Paternoster si riconferma regina d’Europa nell’eliminazione, splende l’argento di Vittoria Guazzini nell’inseguimento individuale U23 Si conclude la giornata di apertura dei campionati Europei pista, in programma fino a domenica 14 luglio sull’anello di Gand (Belgio) e l’Italia conquista un oro con Letizia Paternoster nell’eliminazione ed un argento con Vittoria Guazzini ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e Under 23 : tutti i convocati dell’Italia : Tutto è pronto per gli Europei su pista Juniores e Under 23. Dal 9 al 14 di luglio il Velodromo Merckx di Gand in Belgio ospiterà la rassegna continentale di categoria. La manifestazione scatterà in terra belga a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo Salvoldi e Marco Villa si avvarrà dalla presenza dei tecnici Pierangelo ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : assegnati gli ultimi sei titoli - argento per Marta Cavalli - bronzo per Miriam Vece : assegnati gli ultimi sei titoli del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: per l’Italia arrivano due medaglie, ovvero l’argento nell’inseguimento femminile di Marta Cavalli ed il bronzo nei 500 metri a cronometro femminili di Miriam Vece. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni in Bielorussia. Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri a cronometro femminili: l’azzurra in finale fa segnare ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Miriam Vece è di bronzo sui 500 metri a cronometro femminili : Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri a cronometro femminili del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra in finale fa segnare 34″151 e si arrende soltanto alla russa Daria Shmeleva, la quale vince nettamente in 33″209, ed all’ucraina Olena Starikova, seconda in 33″389. L’italiana sale sul podio in virtù della prova sotto le attese della russa Nataliia Antonova, che, dopo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. ORO di Lodadio agli anelli!!! Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel Ciclismo su pista e nella boxe! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 14.05 GINNASTICA ARTISTICA – OROOOOOOOOOOOO!!!! MARCO Lodadio IN TRIONFO!!!! L’azzurro vince la finale degli anelli con il punteggio di 14.800, mettendosi alle spalle l’armeno Vahagn Davtyan che si ferma 14.766 e l’ucraino Igor Radivilov a 14.733. 14.03 BOXE – Nei -91 kg oro per il russo Muslim Gadzhimagomedov, che batte in finale il ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel Ciclismo su pista e nella boxe! Crescenzo e Maresca in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L’armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak 13.56 ciclismo SU pista – La Gran Bretagna (36 punti) prende il largo nella Madison femminile, piuttosto distanti Olanda (20 punti) e Italia (15 ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli d’argento nell’individuale femminile! : Marta Cavalli conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento femminile del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra nella finale per l’oro si arrende alla bielorussa padrona di casa Tatsiana Sharakova, la quale vince nettamente in 3’32″045 contro il 3’37″489 dell’azzurra. Già questa mattina in fase di qualifica la bielorussa deteneva il miglior crono, avendo chiuso in ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli e Miriam Vece in finale nell’inseguimento e nei 500 metri : Comincia con una buona dose di sorriso la giornata dell’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk. Nell’ultimo giorno in Bielorussia, le soddisfazioni arrivano dalle finali conquistate nell’inseguimento femminile da Marta Cavalli e da Miriam Vece nei 500 metri. Le buone notizie arrivano dall’inseguimento individuale femminile, in cui Marta Cavalli riesce a fermare il cronometro sul tempo di ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : tre medaglie azzurre! Argento per Davide Plebani e Francesco Lamon - bronzo per Elisa Balsamo : L’Italia conquista tre medaglie nella terza giornata di gare del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri sono stati quindi ancora protagonisti nel velodromo della Minsk Arena, anche se oggi è mancato il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nell’inseguimento individuale Argento per Davide Plebani, che dopo il bronzo ai Mondiali si conferma nuovamente ai vertici. Il 22enne bergamasco è stato ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : dominio dell’olandese Kirsten Wild nell’Omnium - Elisa Balsamo conquista il bronzo : Arriva anche la terza medaglia per la spedizione italiana nella seconda giornata di gara del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo l’argento di Davide Plebani nell’inseguimento individuale e di Francesco Lamon nel 1KM Time Trial, tocca al settore femminile arricchire il bottino azzurro con la medaglia di bronzo per Elisa Balsamo nell’Omnium. La 21enne cuneese è stata praticamente perfetta nelle ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Francesco Lamon argento nel chilometro - titolo al ceco Tomas Babek : Arriva un altro argento per l’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo quello ottenuto da Davide Plebani nell’inseguimento individuale, sale sul secondo gradino del podio anche Francesco Lamon nel chilometro da fermo. Per il 25enne nativo di Mirano, componente fondamentale del quartetto azzurro, si tratta di una conferma importante in questa specialità, in cui aveva chiuso al quarto posto nell’ultima rassegna ...