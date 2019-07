“Chi è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli” Lo scoop a pochissimo dall’addio a Eros

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) Sono passati pochi giorni dall’annuncio della fine della storia traPellegrinelli edRamazzotti. Un addio, dopo 10 anni d’amore e due figli insieme, che ha spiazzato i fan: la relazione tra il cantante e la modella sembrava perfetta e destinata a durare per sempre. E invece è arrivata la rottura, annunciata con freddezza, tramite un comunicato congiunto fatto di poche parole e nessuna spiegazione. Inevitabilmente, non avendo chiarito i motivi che hanno portato a questa separazione, le indiscrezioni fioccano e continuano a fioccare. Secondo il settimanale Chi, per esempio, la tempesta è scoppiata prima della scorsa primavera per via di alcune incomprensioni che hanno poi portato al crollo totale:ha comprato una casa in Franciacorta, a Torbiato di Adro, mentreè rimasta a Milano e da quel momento non sarebbero più riusciti a ricucire il loro rapporto. (Continua ...

