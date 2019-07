Chi è Charley Vezza | il presunto nuovo fidanzato dell' ex di Ramazzotti | Marica

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Per un amore che finisce, unone nasce. A pochi giorni dall’ufficializzazionea fine del matrimonio tra ErosPellegrinelli, sembra che la moa abbia già intrapreso una nuova relazione. A scriverlo è Dagospia.“Il ricchissimo rampollo, proprietario del marchio ‘Gufram’, è iluomo diPellegrinelli”, scrive Dandolo per il sito fondato da Roberto D’Agostino, “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signoraavesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi”.Di lui, poco si sa. Giovane, barba incolta, appassionato di arte e design, imprenditore di successo. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due sarebbe cominciata qualche mese fa. Sarebbe stata la stessaa parlarne a ...

