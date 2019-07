Che Disastro è il nuovo singolo di Amedeo Preziosi | Riccardo Dose e Awed | “stories” di

Ibrahimovic - Che disastro! Il nome sulla maglia è sbagliato - i social si scatenano [FOTO] : Continua a segnare e a divertirsi Zlatan Ibrahimovic, nonostante l’età avanzi. Nella notte, una sua doppietta nel finale al Toronto Fc ha permesso di mantenere ben saldo il secondo posto. Ma se lui non sbaglia, a commettere un clamoroso errore è il magazziniere della compagine americana. Il nome dello svedese scritto sulla sua maglia, infatti, è sbagliato. Errore evidente: ‘Irbahimovic‘, si legge. Ovviamente, il tutto non ...

Mediaset - il futuro di Alessia Marcuzzi. Dopo il disastro ascolti all'Isola dei famosi - Che show le danno : Con l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, forse, Alessia Marcuzzi ha toccato il momento più difficile nella sua lunga carriera a Mediaset. Ma la conduttrice incappata negli ultimi 2 anni in due scandali televisivi (il canna-gate prima, il caso Corona-Fogli-corna poi) potrebbe ora prendersi una gr

Motomondiale - analisi GP Olanda 2019 : bentornato Viñales! Marquez sempre presente - Che Disastro per Valentino Rossi : I circuiti storici come quello di Assen continuano a dimostrare il loro enorme valore anno dopo anno regalando sempre emozioni uniche per gli appassionati di Motociclismo e il GP d’Olanda 2019 non è stato certo un’eccezione a questa verità. Maverick Viñales esce dal weekend nei Paesi Bassi con un ritrovato sorriso derivante dal meritatissimo successo costruito passo dopo passo fin dal venerdì, dopo aver dominato la stregua resistenza ...

Sea Watch - il disastro del ministro Trenta : "Perché non parla?". Lampedusa - bomba sul M5s : Nella notte folle di Lampedusa, con la Sea Watch che forza il blocco della Guardia di finanza e fa sbarcare i suoi 40 migranti, finisce nella bufera anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, d'area M5s. "Sigonella '85, seppur con i dovuti distinguo, come Lampedusa 2019, quando anche chi non

Quante persone sono davvero morte a causa del disastro nucleare di Chernobyl? : Il successo della miniserie Chernobyl prodotta da Hbo (in onda su Sky Atlantic) ha riacceso i riflettori su quel che è considerato il più grave incidente nucleare della storia. Il numero delle vittime è da sempre al centro di polemiche e forse non conosceremo mai il bilancio definitivo. Ecco quel che sappiamo e quel che è destinato a restare irrisolto. Le vittime accertate L’esplosione del reattore uccise due addetti della centrale, un terzo ...

EcoFuturo Festival 2019 - ecco le tecnologie Che fermeranno il disastro ambientale : Possiamo abolire le bottiglie di plastica usa e getta, utilizzando i fontanelli e i naturizzatori di acqua potabile. Possiamo sostituire la plastica con le bioplastiche ricavate dagli scarti alimentari e agricoli. Possiamo liberare le strade da migliaia di camion inquinanti facendoli viaggiare per mare e con navi riconvertite e biometano. Possiamo tagliare i costi del riscaldamento e del raffrescamento isolando meglio le case anche con i ...

Chernobyl - quanti morti ha fatto davvero il disastro? : quanti morti ha fatto Chernobyl? A tutt'oggi nessuno lo sa. E mai si saprà con certezza. Le cifre fornite, da soggetti diversi, variano da 4000 a quasi un milione. Uno scarto davvero eccessivo che si spiega anche con l'impossibilità di attribuire alle radiazioni decessi che non avvengono in modo conclamato per l'esposizione. Le radiazioni sono un nemico subdolo, invisibile, che uccide in misura di più variabili ...

La città fantasma di Pripyat a 30 anni dal disastro di Chernobyl : La costruzione della città di Pripyat iniziò il 4 febbraio 1970 per ospitare i lavoratori e i costruttori della limitrofa centrale nucleare di Chernobyl. Questo luogo oggi è completamente disabitato: l’insediamento urbano è rimasto come fu lasciato dagli abitanti, a cui fu detto che sarebbero stati evacuati per un massimo di tre settimane a causa di un incidente avvenuto alla centrale. Solo due volte all’anno, nell’anniversario ...

Stranger Things 3 e Chernobyl : una teoria ipotizza un collegamento con il disastro dell'86 : Manca poco alla terza stagione di Stranger Things, la serie di Netflix ideata dai fratelli Duffer. Il 4 luglio è la data del debutto e, più si avvicina questo giorno, più aumentano le teorie e i rumor su ciò che vedranno gli spettatori. La serie ha esordito nel luglio 2016 e ha riscosso un successo tale da conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo. La misteriosa cittadina di Hawkins non ha smesso di raccontarsi e, purtroppo, ci ...

Chernobyl - la serie Sky Che ricostruisce il disastro nucleare lascia davvero senza fiato : Benvenuti nell’incubo radioattivo di Chernobyl. Per la miniserie Sky-Hbo è assolutamente buona la prima. L’angosciante, cupa, devastante rappresentazione filmica di una delle più ingenti catastrofi nucleari della storia recente è una sorta di unico piano inclinato senza via di scampo verso l’abisso della contaminazione e della morte per mano dell’uomo. Nel primo episodio, dopo una breve e tragica premessa spostata in avanti nel tempo a Mosca nel ...

Gabriele Greggio : "A calcio ero un disastro. Fortuna Che c'era papà" - : Andrea Conti Il suo sogno è fare l'attore all'estero. Non a caso ha studiato a New York e Londra, dove vive. Gabriele avrebbe potuto intraprendere la carriera televisiva, ma dal padre Ezio ha voluto carpire i segreti del set cinematografico Essere figli d'arte non è facile. Specialmente per chi ha come padre Ezio Greggio, che ha segnato la storia della tv italiana da “Drive In” a “Striscia la notizia”. Eppure Gabriele Greggio, 24 ...

Disastro Ethiopian Airlines : ai parenti delle vittime un sacChetto di terriccio al posto dei resti : A Valeria Patrizia Livigni, moglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo siciliano che il 10 marzo scorso si trovava a bordo del volo Boeing 737 Max 8 di Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo, è stato consegnato un sacchetto contenente semplice terriccio. I resti di suo marito arriveranno, forse, solo dopo il completamento degli esami del DNA.

Fake news del passato : le prime immagini del disastro di Chernobyl mostravano in realtà Trieste : A poche settimane dal disastro nucleare di Chernobyl i dettagli al di qua della Cortina di ferro fanno fatica a trapelare (come ricostruisce anche la miniserie tv Chernobyl in onda su Sky). L’Unione sovietica cerca di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Ma ovviamente è un problema che riguarda il mondo intero e i giornalisti sono a caccia di notizie. Anche di immagini e filmati in esclusiva, ovviamente. Le reti televisive americane si ...

“Preghiera per Chernobyl” - il libro Che ha ispirato la serie Sky a 33 anni dal disastro in Ucraina : Spesso dietro le serie di successo ci sono dei libri altrettanto famosi. Questo è anche il caso di "Preghiera per Chernobyl", il libro di Svjatlana Aleksievic da cui trae ispirazione la serie "Chernobyl", che arriva stasera in Italia su Sky. Nel libro le testimonianze di chi ha visto con i propri occhi le conseguenze del disastro avvenuto 33 anni fa in Ucraina, alla centrale nucleare di Cernobyl'.Continua a leggere