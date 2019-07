(Di venerdì 12 luglio 2019) Ancora nessuna intesa sull'autonomia differenziata. L'ultimo vertice di governo sulla questione si sarebbe concluso in un nulla di fatto in quanto la Lega avrebbe proposto di reintrodurre le, un sistema di calcolo degli stipendi che secondo fonti pentastellate si potrebbe sintetizzare in "alzare i salari al Nord e abbassarli al Centro Sud". Ma vediamo di chesi tratta.