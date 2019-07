“Che cosa sei!” Shaila Gatta superstar | il ‘lato b’ della velina incendia la rete

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) Non ha bisogno di presentazionemora di Striscia la Notizia, eppure, ogni qual volta sfoggia il suo fisico sui social sono applausi a scena aperta. L’ultimo in particolare, doveposa sensuale su una roccia a picco sul maresplendida Santorini, ha fatto il boom di like. Gli occhi dei followers, infatti, si posano – neanche a dirlo – sul lato b, enfatizzato dalla posizione. E i commenti non lasciano spazio a dubbi :chiappona”, “Quanto sei sexy”, “Tanta bellezza per tanta pazzia per tanta ironia… Top Crazy Girl”,paradiso”, “Eccezionale”, “Clamorosa”, “Spettacolare”, ma anche: “Stai rompendo lo scoglio, sei di ferro”, “Beata quella roccia”,sei, mamma mia!”. Insomma, più chiaria di così proprio non si può.si appresta a vivere un’estata da protagonista., per chi ancora non la ...

