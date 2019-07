Cervino CineMountain | la XXII edizione celebra i 50 dall’allunaggio

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ci sono vette che disegnano paesaggi lunari, ci sono gli alpinisti che sfidano l’impossibile, come impossibile sembrava, fino al 21 luglio del 1969, mettere piede sul satellite terrestre. Il cosmonauta come l’alpinista, uniti da un unico desiderio, quello di superare i limiti, si fondono nella nuova immagine delladel, che quest’annoi 50. Siamo a 2000 metri di quota: ilè il Festival internazionale di film di montagna più alto d’Europa. Dal 1998 Cervinia e Valtournenche si trasformano in una sala cinematografica, un luogo dove si crea una cultura comune e si nutre un immaginario potente ed evocativo, prevalentemente attraverso i film, ma anche gli spettacoli e le performance. La sagoma inconfondibile delsi affaccia su questo palco naturale come una quinta teatrale, manifesto vivente – dello spirito ...