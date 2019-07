Cercasi addetto stampa senza difetti fisici Il bando del Teatro San Carlo

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) “o imperfezioni fisiche” e ildelSandi Napoli fa discutere. Nell’avviso di ricerca “per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di, assistente alla comunicazione ed edizioni” ai candidati, oltre all’idoneità fisica, viene richiesto anche di “essere esenti dao imperfezioni che possano limitare il pieno e incondizionato espletamento delle mansioni previste”. L’annuncio è stato pubblicato sul sito istituzionale del Massimo.Come riporta il Corriere della Sera, il requisito, citato alla lettera C dell’articolo 1 del, ha scatenato aspre polemiche.Questo è bastato per far muovere i rappresentanti del Sindacato unitario dei giornalisti della Campania. Con una lettera articolata in sei punti, il segretario ...

