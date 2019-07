Caso Lega-Russia Mosca | Nessuna ingerenza nella politica italiana M5s | sì a

Due novità sul Caso Lega-Russia : Salvini ha negato qualsiasi collegamento con Savoini, ma è stato smentito, Repubblica ha scoperto che la Lega provò a legalizzare il finanziamento dall'estero dei partiti

Lega : Conte - Caso Russia? Fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

Caso Russia-Lega - bagarre Pd-Casellati : 12.35 Scontro al Senato dopo il rifiuto della presidente Casellati di convocare Salvini, come chiesto dal Pd, sui presunti fondi russi alla Lega. Il senatore dem Ferrari ricorda che già altre 3 interrogazioni sui rapporti Lega e dirigenti russi legati a Putin non erano state ammesse.Secca la replica di Casellati: "Il Senato non può essere la sede per discutere pettegolezzi giornalistici, questioni che non hanno fondamento probatorio. Non ...

Giorgetti esclude un Caso Lega-Russia : "In giro tanti fanfaroni". Savoini : "Finirà come il Russiagate" : “C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”. Giancarlo Giorgetti ...

Cinque risposte sul Caso Lega-Russia : Cosa sappiamo della registrazione diffusa da BuzzFeed, da dove arrivano i rapporti fra Salvini e la Russia e molto altro sull'inchiesta che sta agitando la politica italiana

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su Caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...

