Carola Rackete querelerà oggi Salvini | l' avvocato | Temo per la sua incolumità

(Di venerdì 12 luglio 2019) La querela dicontro Matteosta per arrivare. La capitana della Sea Watch 3, salvo ritardi burocratici, dovrebbe presentarla giàalla procura di Roma cui chiede il sequestro preventivo degli account Facebook e Twitter del ministro dell’Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti “messaggi d’odio”. “Temiamo per l’incolumità della capitana - ammette il suo legale, l’Alessandro Gamberini in un’intervista a Radio Capital -. Se una persona viene indicata come un’assassina in libertà, come una delinquente, come un personaggio da mettere all’indice, poi non si sa quali sono le reazioni da parte di coloro che, seguendo queste indicazioni, possono adottare comportamenti gravi nei suoi confronti, anche aggressivi dell’incolumità fisica. Io ...

