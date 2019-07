Carmen Consoli I nuovi concerti e l' atteso ritorno in live a Sciacca

La terra più bella del mondo in Lo Stretto Necessario di Levante con Carmen Consoli (audio e testo) : Lo Stretto Necessario di Levante e Carmen Consoli offre uno spaccato della magia della terra siciliana, che le due cantautrici condividono. L'annuncio della collaborazione è arrivato qualche giorno fa sui canali ufficiali di Levante, nei quali ha ribadito la sua stima per la Cantantessa con la quale ha deciso di condividere uno dei brani del prossimo disco di Claudia Lagona, Magmamemoria, che sarà rilasciato nel mese di ottobre. Il ...

La terra più bella del mondo in Lo Stretto Necessario di Levante con Carmen Consoli : Lo Stretto Necessario di Levante e Carmen Consoli offre uno spaccato della magia della terra siciliana, che le due cantautrici condividono. L'annuncio della collaborazione è arrivato qualche giorno fa sui canali ufficiali di Levante, nei quali ha ribadito la sua stima per la Cantantessa con la quale ha deciso di condividere uno dei brani del prossimo disco di Claudia Lagona, Magmamemoria, che sarà rilasciato nel mese di ottobre. Il ...

Levante annuncia un duetto a sopresa con Carmen Consoli “made in Sicilia” : “Lo Stretto Necessario” è il nuovo singolo di Levante, ed è un brano che ha il sapore di Sicilia. Siciliani sono i suoi autori, oltre a Levante anche Antonio Dimartino e Colapesce e siciliana è l’artista che l’affianca in questo nuovo lavoro: Carmen Consoli. Le due voci femminili si fondono in maniera splendida in un brano poetico e molto suggestivo. Levante è stata ospite.sulle pagine di Domanipress Leggi l’Intervista Esclusiva Leggi ...

Levante e Carmen Consoli insieme nella nuova canzone “Lo stretto necessario” : Sarà tua il 28 giugno The post Levante e Carmen Consoli insieme nella nuova canzone “Lo stretto necessario” appeared first on News Mtv Italia.

Lo stretto necessario è il nuovo singolo di Levante con Carmen Consoli aspettando Magmamemoria : Il nuovo singolo di Levante con Carmen Consoli è Lo stretto necessario. Le due cantautrici siciliane fanno fronte comune per il rilascio di un singolo che farà parte del nuovo album di Claudia Lagona e che sarà rilasciato nel mese di ottobre. L'annuncio arriva direttamente dai canali social ufficiali di Levante, che ha reso nota anche la data di arrivo in radio del nuovo brano che canterà con Carmen Consoli e della quale si dichiara fan ...

Carmen Consoli ed il delicato equilibrio tra rock e acustico : Carmen Consoli torna con nuovi appuntamenti on stage che in estate la vedranno alternarsi tra il rock e l’acustico. In base a ogni singola location e atmosfera, sarà accompagnata in alcune date da una formazione unplugged composta da violino (Emilia Belfiore), violoncello (Claudia della Gatta) chitarra e mandolino (Massimo Roccaforte), e in altre da una band di strumenti elettrici, con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) ...

Carmen Consoli ed il delicato equilibrio tra rock e acustico : Carmen consoli torna con nuovi appuntamenti on stage che in estate la vedranno alternarsi tra il rock e l’acustico. In base a ogni singola location e atmosfera, sarà accompagnata in alcune date da una formazione unplugged composta da violino (Emilia Belfiore), violoncello (Claudia della Gatta) chitarra e mandolino (Massimo Roccaforte), e in altre da una band di strumenti elettrici, con chitarra (Massimo Roccaforte), basso (Luciana Luccini) ...