Cannabis | il CBD dimezza le crisi epilettiche gravi nei bambini e migliora la loro vita

Cannabis - il CBD è (anche) un potente antibiotico contro i batteri resistenti ai farmaci : Gli scienziati hanno scoperto che il CBD, il cannabidiolo, è un potente antibiotico che riesce ad uccidere anche quei batteri che sono ormai resistenti ai farmaci e i suoi effetti persistono anche in caso di consumo prolungato. La notizia ci mostra quali siano i vantaggi di questo estratto della Cannabis .

Cannabis - CBD sintetico 'ecologico' cura le crisi epilettiche senza effetti collaterali : Gli scienziati sono riusciti a sviluppare in laboratorio una molecola sintetica simile al CBD che riesce a regolare l'intensità e la frequenza delle crisi epilettiche come il CBD naturale. Per ora gli esperimenti sono stati effettuati sui topi, ma i risultati dimostrano che il CBD sintetico può avere molti vantaggi: ecco quali.