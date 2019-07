Calciomercato Barcellona | arriva Hiroki Abe | il giapponese si unirà alla squadra B

Calciomercato Inter – Parla l’agente di Lautaro Martinez : “forte interesse del Barcellona. Sul rapporto con Icardi ammetto…” : L’agente di Lautaro Martinez ammette l’Interesse del Barcellona per il suo assistito dopo l’ottima Copa America: nessun contatto però con l’Inter Dopo l’ottima Copa America disputata, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diversi top club europei. Alberto Yaquè, uno degli uomini che cura gli Interessi del ‘Toro’, ha Parlato ad Olè dell’Interesse del Barcellona nei confronti del suo ...

Calciomercato Juventus - Cancelo verso il Barcellona : i bianconeri chiedono 60 milioni : Il Barcellona sorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao Cancelo, che la Juventus è disposta a cedere per 55-60 milioni.“powered by Goal”L’ultima positiva stagione non è bastata a Joao Cancelo per convincere lo staff della Juventus, che ha deciso di mettere sul mercato l’esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il Barcellona, piombato con forza nella corsa a tre.Secondo quanto ...

Calciomercato Juventus - per de Ligt mancherebbero 8 milioni : Barcellona forte su Cancelo : Matthijs de Ligt e le cessioni. Il Calciomercato della Juventus si muove su un doppio binario. Per il talento olandese ormai siamo alla stretta finale, l’Ajax ha ricevuto dai bianconeri una nuova offerta, mancherebbero sette, al massimo, otto milioni per avere il via libera definitivo. Una volta sistemato il tormentone estivo, si passerà ai trasferimenti in uscita con Joao Cancelo che sarà il pezzo pregiato. Per il portoghese c’è la coda, il ...

Calciomercato Juve : De Ligt vicino malgrado le voci sul Barcellona - in attacco idea Icardi : In casa Juventus una delle trattative di Calciomercato più rilevanti per la squadra che verrà riguarda sicuramente Matthijs de Ligt, il ventenne talento olandese intorno al quale Maurizio Sarri vorrebbe costruire la difesa bianconera del futuro. Secondo diverse fonti di stampa specializzata, tra cui Tuttosport, la trattativa tra Juve e Ajax sarebbe vicina ad andare in porto, con i soli dettagli rimasti da limare a dividere il passaggio del ...

Calciomercato Inter - Zanetti allontana il Barcellona : “Nessuna offerta per Lautaro Martinez” : Il vicepresidente dell’Inter blinda Lautaro Martinez all’Inter e allontana le voci sul Barcellona: “Messi lo ha chiesto? Me lo lasci un altro po'”.“powered by Goal”L’eliminazione dalla Copa America per mano del Brasile ha lasciato comunque una certezza in casa Argentina: la buona intesa tra Lautaro Martinez e Lionel Messi avrebbe convinto la Pulce a chiedere l’acquisto dell’attaccante dell‘Inter, ...

Calciomercato Juventus - Cancelo piace al Barcellona : può sostituire Semedo : Con Cancelo in uscita, direzione Barcellona o Manchester City, la Juventus ha già pensato al sostituto: torna di moda Darmian, nel mirino da tempo.“powered by Goal”Con le sue caratteristiche tecniche e atletiche potrebbe essere perfetto per la Premier League ma ora nel suo futuro torna a farsi sempre più insistente l’ombra della Liga (dove ha già giocato nel Valencia). Joao Cancelo è il giocatore che la Juventus ha scelto di cedere per ...

Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : intanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...

Calciomercato Barcellona - il giapponese Abe nel mirino : c’è l’offerta ai Kashima Antlers : Il Barcellona è disposto a pagare la clausola di Hiroki Abe, attaccante 20enne dei Kashima Antlers, miglior giovane del Giappone nel 2018.“powered by Goal”Potrebbe arrivare dal Giappone il nuovo colpo in prospettiva del Barcellona , che allarga i propri orizzonti di mercato e punta il 20enne Hiroki Abe , talento dei Kashima Antlers già nominato miglior giovane del 2018 in patria.Secondo quanto riferito da ‘As’, il Barcellona ha già ...

Calciomercato Inter – Altro che Icardi - l’offerta arriva per Lautaro Martinez : proposta shock del Barcellona : Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai ...

Calciomercato - dall'Argentina : Barcellona pronto a pagare la clausola per Lautaro : Si balla sulle punte in casa Inter. Dopo aver individuato i due possibili rinforzi in entrata, Edin Dzeko - Romelu Lukaku, con l'affare del belga leggermente più complicato del bosniaco, e la grana Icardi in uscita, con Conte che avrebbe fatto intendere chiaramente la mancata considerazione di Maurito nei suoi piani futuri, sui nerazzurri è piombata una vera e propria bomba di Calciomercato. Lautaro Martinez, che sembrava attualmente al riparo ...

Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona : i rossoneri pensano alla plusvalenza : Ricardo Rodriguez nel mirino del Barcellona: offerta da 15 milioni al Milan che pensa al sacrificio del laterale mancino per mettere una plusvalenza a bilancio Rodriguez, Laxalt, Strinic e ora anche Theo Hernandez: la fascia sinistra del Milan ha qualche esubero di troppo. Con l’arrivo del laterale mancino del Real Madrid, i rossoneri devono fare spazio sull’out mancino, magari guadagnandoci anche qualcosa. Ricardo Rodriguez ...

Calciomercato - dalla Francia : riunione segreta per Griezmann al Barcellona : Sembra proprio solo un conto alla rovescia per l’annuncio del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona, i blaugrana sono pronti a piazzare un colpo veramente importante per l’attacco. Come riferisce l’Equipe la scorsa settimana sarebbe andata in scena una riunione segreta fra i dirigenti del club blaugrana e l’entourage del calciatore per chiudere l’operazione, dal 1 luglio la clausola rescissoria del ...

Calciomercato Barcellona : No al ritorno di Neymar : Calciomercato Barcellona: Il vice-presidente nega un possibile ritorno di Neymar ai BlaugranaBarcellona / Neymar / Calciomercato / PSG – Il futuro di Neymar sembra essere sempre più lontano dal Barcellona.Come riportato dal The Sun, infatti, il vice-presidente dei Blaugrana, Jordi Cardoner, avrebbe confermato che il talento brasiliano non rientrerà. Il vice-presidente, infatti, ha dichiarato come il brasiliano abbia espresso la volontà ...

Calciomercato Barcellona - preso Neto dal Valencia : fissata un’incredibile clausola di rescissione : E’ ufficiale il trasferimento di Norberto Murara Neto, in arte Neto, dal Valencia al Barcellona. I due club hanno annunciato di aver raggiunto l’accordo: costo dell’operazione, 26 milioni più 9 di bonus. Il 29enne brasiliano ex Fiorentina e Juve ha firmato con i catalani un contratto fino al 2023 e la clausola di rescissione è stata fissata a 200 milioni. Neto sarà il vice di Marc-André Ter Stegen e prenderà il posto di ...