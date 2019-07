Calcio | Palermo escluso per inadempienze | Venezia riammessa in Serie B

Calcio : sindaco Palermo - 'momento buio - costruire nuova storia calcististica' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La storia del Calcio a Palermo ha visto momenti molto belli ma oggi siamo assistendo ad uno dei momenti peggiori. Per questo la nuova società avrà come primo compito quello di ricostruire un clima di fiducia e di passione fra i tifosi, motivo per cui valuteremo positi

Calcio : sindaco Palermo - ‘momento buio - costruire nuova storia calcististica’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La storia del Calcio a Palermo ha visto momenti molto belli ma oggi siamo assistendo ad uno dei momenti peggiori. Per questo la nuova società avrà come primo compito quello di ricostruire un clima di fiducia e di passione fra i tifosi, motivo per cui valuteremo positivamente l’avvio di azionariato popolare. Per noi è fondamentale che la città esca da un periodo troppo lungo e troppo buio, ...

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di Calcio di serie D e alla quale sarà ...

Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – pronto il bando per il Palermo. Domani, venerdì 12 luglio, alle 11, a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l'iscrizione della squadra di Calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020.

Calcio : il Palermo escluso dalla Serie B. La Covisoc ha rigettato la richiesta di iscrizione del club siciliano : Non giungono buone notizie per il Palermo, escluso dal prossimo campionato di Calcio di Serie B. La Covicoc, infatti, ha dato parere negativo relativamente all’iscrizione del club siciliano nella Serie cadetta per l’assenza dei criteri economici finanziari previsti per il conseguimento della licenza ai fini della partecipazione al campionato, come riporta l’Ansa. Per via della mancata consegna della documentazione, relativa ad ...

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l'Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazion

Calcio - Palermo escluso dalla serie B : 21.30 Salvato dalla Giustizia sportiva, il Palermo cade sotto la scure della Covisoc: niente serie B. La commissione di vigilanza sulle società di Calcio ha dato parere negativo all'iscrizione al campionato cadetto per l'assenza dei "criteri economico finanziari previsti per l'ottenimento della licenza nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di serie B 2019/20". Contestata la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi ai ...

Calcio - Serie B 2019-2020 : il Palermo vicino all’esclusione. Si rischia di ripartire dalla Serie D : Non c’è pace per il Palermo, anzi, proprio nel corso di questa prima settimana di luglio potrebbero vedere deciso il futuro, e purtroppo per la squadra rosanero l’orizzonte non è affatto dei migliori: la Co.Vi.Soc., come riporta gazzetta.it, dovrebbe dire di no all’iscrizione alla prossima stagione di Serie B. Manca la fideiussione necessaria all’iscrizione al prossimo torneo di Cadetteria, che doveva essere mandata entro ...

Palermo Calcio, nuovo comunicato ufficiale della società In serata è arrivato un nuovo comunicato in merito alla situazione che sta attualmente vivendo il Palermo Calcio successiva all'esclusione dal prossimo campionato di Serie B, avvenuta qualche giorno fa a causa della mancata presentazione per tempo alla Lega di Serie B della documentazione necessaria all'iscrizione. La dirigenza anche qui precisa e fa chiarezza circa la

