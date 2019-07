Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) - Il bando prevede anche una clausola sociale per la salvaguardia dei lavoratori che attualmente lavorano con l'attuale concessionario dello Stadio Barbera. La solidità finanziaria dovrà essere supportata da adeguate attestazioni rilasciate da istituti finanziari di livello almeno nazion

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di Calcio di serie D e alla quale sarà ...