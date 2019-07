Calcio | Orlando presenta bando per il nuovo Palermo 2

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo , 12 lug. (AdnKronos) - Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio . Il sindaco Leoluca Orlando , accompagnato dall'ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presenta to oggi in conferenza stampa l'avviso pubblico per l'individuazione

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di Calcio di serie D e alla quale sarà ...