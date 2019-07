Bruxelles | assistente leghista discriminato | “Qui non affittiamo agli italiani” Lui

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Ah, ma lei viene da Roma? No, qui non si affittaitaliani“. Il karma sovranista si abbatte sulla Lega. E in particolare su Giorgio La Porta, giornalista, social media manager edel neo europarlamentare del Carroccio, Antonio Maria Rinaldi, che appena trasferito asi è visto rifiutare l’affitto di un appartamento da una donna belga. Al collaboratore, già componente del comitato elettorale di Matteo Salvini alle recenti elezioni europee e direttore del sito centro-destra.it, non sono bastati il contratto quinquennale appena stipulato con la segreteria di Rinaldi, un discreto stipendio, le referenze del caso e un buon inglese: appresa la sua provenienza, La Porta si è visto “gentilmente” congedato. “Non è stata un’offesa a me, ma al mio Paese. È questo che mi fa rabbia”, dice il giornalista a ...

