“Bruciare napoletani e loro rifiuti” | poi azienda si scusa

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il direttore di stabilimento ''sprona'' i dipendenti facendo scorrere sul displayle frasi discriminatorie sui, ma l'prende le distanze e sicon il popolo partenopeo e con i propri lavoratori. Un vero e proprio polverone quello alzato da Dario Liccardo, direttore dello stabilimento Tiberina di Pomigliano d'Arco (Napoli), fabbrica dell'indotto Fca, il quale una decina di giorni fa, sul displayle, ha fatto scorrere una scritta estrapolata da internet in cui si inneggia a ''bruciare ie irifiuti'', commentandola poi con le parole ''io non ci sto! ca@@o, bisogna reagire''.La frase ha portato ad uno sciopero alle catene di montaggio, per poi balzare agli onori della cronaca solo oggi, scatenando un vero e proprio putiferio attorno a Liccardo, gia' richiamato verbalmente dai verticili che sottolineano pero' come il suo non ...

